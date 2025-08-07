Cirurgia inédita no Humap-UFMS oferece nova esperança a crianças com deformidades mandibulares severas

Um procedimento cirúrgico inédito realizado na última terça-feira (05) no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), vinculado à Rede Ebserh, abriu novas possibilidades de tratamento para crianças com deformidades graves na mandíbula. A cirurgia marca a estreia do uso de distratores mandibulares extraorais na instituição, equipamento essencial para o manejo de alterações dentoesqueléticas em pacientes pediátricos.

A paciente foi uma criança de apenas quatro anos, diagnosticada com uma grave deficiência mandibular provocada por anquilose temporomandibular — condição em que a articulação entre a mandíbula e a base do crânio se funde, limitando a abertura bucal. O quadro se desenvolveu a partir de otites de repetição ainda nos primeiros meses de vida e comprometeu seriamente o crescimento mandibular, além de afetar funções essenciais como a respiração e a alimentação.

A cirurgia de alta complexidade mobilizou uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia Crânio-Maxilofacial, Anestesiologia e Cirurgia Torácica. Com a instalação do distrator mandibular extraoral, a mandíbula da paciente será expandida gradualmente nas próximas semanas, favorecendo o desenvolvimento facial, além da melhora progressiva da deglutição e da função respiratória.

A cirurgiã bucomaxilofacial responsável pelo caso, Dra. Janayna Paiva, destacou a importância do avanço:

“A aquisição dos distratores mandibulares extraorais é de suma importância para o atendimento de crianças na primeira infância e, especialmente, de recém-nascidos com deformidades graves de mandíbula, que muitas vezes impedem até mesmo a amamentação nos primeiros dias de vida. A disponibilidade desse dispositivo no nosso serviço representa um avanço não apenas na assistência prestada, mas também no papel do Humap enquanto hospital de ensino. Com ele, e também com a incorporação de mais profissionais especializados — como foi a do Dr. Bruno Ayub, cirurgião crânio-maxilofacial — ampliamos significativamente nossa capacidade de cuidado com os pacientes, bem como a formação dos nossos residentes e de toda a equipe multiprofissional envolvida nos casos sindrômicos.”

Segundo os especialistas envolvidos, os distratores mandibulares extraorais são dispositivos indispensáveis no tratamento de deformidades causadas por traumas, infecções ou síndromes congênitas, como as de Pierre Robin, Goldenhar, Treacher Collins e Crouzon. Nessas situações, intervenções precoces são fundamentais para assegurar a permeabilidade das vias aéreas e o desenvolvimento adequado da face.

Com a aquisição do novo equipamento e a realização da cirurgia inédita, o Humap-UFMS se torna o primeiro hospital do estado a ofertar esse tipo de tratamento especializado, reforçando seu papel como referência regional em cirurgias craniofaciais pediátricas de alta complexidade.

Obs: divulgação de fotos autorizada pelo responsável da paciente.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao MEC (Ministério da Educação), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Por Governo do Estado