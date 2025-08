Música e união reúnem artistas de MS em causa pelo esportista Guiga após AVC

“Miau Movimenta Todos pelo Guiga” será realizado hoje a partir das 20h30

Hoje (6), às 20h30, o Buteco do Miau receberá um evento muito especial, que vai além da música. Trata-se do Miau Movimenta Todos pelo Guiga, uma ação solidária em apoio a Rodrigo Carlos David, conhecido como Guiga, um esportista de 49 anos que está internado em estado grave após sofrer um AVC. A ideia é arrecadar recursos para viabilizar a transferência dele para Campo Grande, onde poderá receber o tratamento especializado e o carinho da família e amigos.

Para essa causa urgente, músicos e bandas que representam o melhor da cena autoral de Mato Grosso do Sul se uniram de forma generosa. O palco do Buteco do Miau será ocupado por grupos lendários e artistas importantes da cidade, como a Banda do Buteco, Os Alquimistas, Moscas de Bar, Maestro Vandão e Os Tequilas, Cabeça de Bagre, Coquetel Blue e Bêbados Habilidosos.

Além deles, haverá apresentações de nomes como Sem Fabios, Mark, DJ Diego DS da AKASHA Records, Fabio “Corvo” — que também toca em O Bando do Velho Jack e Corvo e Os Malditos do Cerrado —, Will Nogueira, João Gerd, Wagner Chaves, Renan Max e Gabriel Gomes, integrante da Lau Mississippi Blues Band.

O ingresso para o evento custa apenas R$ 10, valor simbólico que será inteiramente revertido para uma vaquinha online destinada a custear a transferência e o tratamento de Guiga. Quem puder colaborar com quantias maiores também será muito bem-vindo, pois toda ajuda fará diferença.

Para Karla Velasco, produtora cultural e organizadora da noite, o encontro é mais do que um show: “É um gesto de amor coletivo.” Ela lembra que Guiga é irmão de Regiane David, professora e uma figura fundamental na valorização da música alternativa de Campo Grande. Por isso, músicos amigos doaram seu trabalho para mostrar a ele que não está sozinho nessa luta.

Sobre Guiga

Guiga nasceu em Pompéia, São Paulo, mas foi criado em Campo Grande, onde se tornou uma referência nacional no turismo de aventura. Atuou como auditor líder, consultor e palestrante, ajudando a estruturar trilhas, parques e experiências turísticas em todo o país, incluindo o Bioparque Pantanal. Desde o AVC ocorrido em 17 de julho, ele permanece em coma induzido, internado em Avaré, São Paulo. A transferência para sua cidade natal é urgente para que ele possa iniciar a reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia e terapias cognitivas. “Ele precisa voltar para casa”, afirma sua irmã Regiane.

Quem quiser ajudar pode contribuir diretamente pela vaquinha virtual, cujo link está disponível para que todos façam parte dessa corrente de solidariedade que já mobiliza Campo Grande.

Serviço: O evento acontece no Buteco do Miau, localizado na Avenida José Nogueira Vieira, 1303, bairro Tiradentes, a partir das 20h30. Venha fazer parte desse movimento que usa a música para transformar vidas.