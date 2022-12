Quer incrementar a ceia? Veja duas receitas do famoso Salpicão

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Alguns chefes de cozinha acreditam que o prato é original na culinária mexicana e francesa e outros creem que a receita nasceu em Portugal. O prato caiu no gosto do povo brasileiro e virou tradição na ceia de Natal, com seus primeiros registros na década de 50. Os ingredientes mais tradicionais são maioneses, cenoura, batata, pimentão, salsão, pimenta e frango desfiado. Além disso, a receita também leva frutas como abacaxi, cereja, maçã verde e uva-passa.

Ingredientes:

1 quilo de filé de frango cozido com sal e desfiado

2 cenouras grandes

300 gramas de azeitona

1 pimentão vermelho

2 cebolas raladas

200 gramas de uva-passa preta

Salsa a gosto

Maçã verde a gosto

Limão a gosto

Azeite a gosto

Maionese até dar ponto

300 gramas de batata palha

Modo de Preparo:

Cozinhe o frango com sal, desfie e reserve. Rale a cenoura no ralo grosso e leve ao fogo com água e sal só para ferver. Coe e reserve. Retire os caroços da azeitona. Corte o pimentão vermelho e a maçã verde em tiras finas. Rale a cebola. Em uma tigela, coloque frango desfiado, cenoura, azeitona, pimentão vermelho, cebola ralada, uva-passa, salsa e maçã verde. Em seguida, acrescente limão, azeite e maionese até dar o ponto. Misture. Leve à geladeira para gelar. Retire da geladeira e acrescente batata palha. Sirva em seguida.

Salpicão Vegetariano

Ingredientes:

1 cenoura ralada

1 xícara de batata cozida em cubos

1 xícara de batata palha

1/2 maçã verde picada

1/2 xícara de milho

1/2 salsão

1/2 xícara de azeitona picada

1/2 xícara de uvas passas

1/2 xícara de maionese

sal a gosto

Cheiro verde a gosto

Modo de Preparo:

Em uma vasilha, coloque a cenoura ralada, a maçã verde picada, o milho, o salsão, a azeitona picada, os cubinhos de batatas cozidas e as uvas-passas Adicione a maionese de sua preferência, o suco de limão, o cheiro-verde picado e tempere com sal. Misture bem, cubra com plástico filme ou uma tampa e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. Finalize com batata palha antes da refeição.

Receitas por Receitas.com e A Casa Encantada.

Filme de hoje: Um Natal muito muito louco (Joe Roth, 2004)

Os Kranks sempre passaram o Natal juntos, mas este ano será diferente. Com Blair (Julie Gonzalo) trabalhando como voluntária no Corpo de Paz no Peru, Luther (Tim Allen) e Nora (Jamie Lee Curtis) já estão se conformando em ter que passar um Natal solitário. Até que Luther vê um cartaz exposto em uma agência de viagens, anunciando uma excursão ao Caribe. Ao fazer as contas Luther percebe que, caso sua família não tenha uma festa natalina, ele e Nora poderão viajar. Inicialmente relutante, Nora termina por concordar com a idéia. Porém ela não agrada os vizinhos do casal, principalmente após Luther decidir não colocar no telhado seu tradicional boneco de neve iluminado, o que pode fazer com que a rua em que mora não ganhe o tradicional concurso de decoração natalina. Após várias desavenças com os vizinhos, os Kranks são obrigados a mudar de planos quando Blair liga e avisa que poderá passar o Natal em casa com eles, dando-lhes apenas 24 horas para organizar tudo.

