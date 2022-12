Prefeita diz que reforma administrativa permitirá reajuste

“Agora seguimos com reforma administrativa para que possamos conceder os benefícios de todos os servidores, além dos professores. Com o novo presidente da ACP, vamos abrir diálogo para buscar caminhos juntos”. Esta foi a afirmação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes na manhã desta terça-feira, assegurando que somente com a as mudanças que já estão em cursos é que vai ser possível conceder reajustes salariais para todo o quadro de servidores.

A prefeita explicou que os gastos da Prefeitura estão acima do limite prudencial e a proposta da reforma administrativa é que a prefeita reduza custos com corte de cargos comissionados. Com relação a solicitação do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) para que a Prefeitura de Campo Grande realize a correção salarial prevista em lei municipal a prefeita disse que neste momento não tem como atender ao pedido da categoria.

“Em março deste ano, a ACP formulou uma legislação que foi aprovada na Câmara dos Vereadores concedendo aos professores o aumento. Porém existe uma cláusula que diz que somente será cedido esse aumento quando a Prefeitura estiver no limite prudencial”, concluiu a prefeita Adriane Lopes. Reunião ocorrida ontem entre o novo presidente da ACP, professor Gilvano e a prefeita terminou sem acordo e uma nova foi marcada para quarta-feira (14). Enquanto em Assembleia, o sindicato dos profissionais decidiu por nova paralisação ainda nesta quinta-feira (15), e uma nova Assembleia sobre a proposta que a prefeita apresentará.

Leia Mais: Adriane Lopes esclarece que projeto de reajuste salarial não foi pautado pelo Poder Executivo