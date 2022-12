Tribunal espanhol absolve Neymar das acusações de fraude

Um tribunal catalão absolveu nesta terça-feira (13) Neymar e outros réus em um caso de fraude e corrupção sobre sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013, depois que os promotores retiraram todas as acusações no julgamento de alto nível, disse o tribunal em um comunicado.

A ação foi movida pela empresa de investimentos brasileira DIS, dona de 40% dos direitos de Neymar quando ele estava no Santos. Atualmente, ele joga no Paris Sant-Germain. A DIS, que argumentava ter perdido parte do valor na transferência, pedia uma pena de prisão de cinco anos e uma multa total de 149 milhões de euros (R$ 835 milhões) para os réus. O pedido não foi atendido.

Além de Neymar, os outros réus também foram absolvidos: Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves, pais do jogador, e os ex-presidentes do Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu e Rosell, e do Santos, Odilio Rodrigues.

Entenda o caso

O caso começou entre 2011 e 2013, período em que Neymar foi transferido do Santos para o Barcelona. Após a denúncia da empresa DIS, investigações foram realizadas na Espanha e no Brasil para apurar se valores devidos dessa transferência foram ocultados.

Desde que tomou ciência da denúncia, a defesa de Neymar nega irregularidades, mas, em 2017, o Supremo Tribunal da Espanha rejeitou os recursos do jogador, de seus pais, da empresa da família ‘N&N’ e dos dois clubes, abrindo caminho para que o caso fosse a julgamento.

