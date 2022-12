Natal com torta de frango para surpreender e variar no prato principal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Ingredientes:

Recheio

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

2 dentes de alho picados

1 peito de frango médio, cozido e desfiado (600 g)

2 tomates médios, maduros, picados

Meia xícara (chá) de nozes picadas (45 g)

2 colheres (chá) de tempero caseiro

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite (200 ml)

1 xícara (chá) de ricota amassada (130 g)

2 xícaras (chá) de folhas de espinafre picadas

3 colheres (sopa) de azeitonas pretas picadas

Massa

1 tablete de fermento biológico (15 g)

Meia colher (sopa) de açúcar

Meia xícara (chá) de leite morno (100 ml)

1 ovo

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de manteiga sem sal, gelada (200 g)

4 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo (500 g)

Modo de Preparo:

Em uma panela média, derreta a manteiga em fogo alto e refogue o alho rapidamente, até dourar. Junte o frango, o tomate, as nozes e o tempero caseiro, e frite até envolver o frango por completo. Acrescente a farinha de trigo, misture e adicione o leite, aos poucos, mexendo até encorpar. Junte a ricota, o espinafre e a azeitona, e mexa delicadamente. Retire do fogo e espere amornar.

Enquanto isso, faça a massa: dissolva o fermento no açúcar, junte o leite, o ovo, e o sal, e misture bem.

Em uma outra tigela, coloque a manteiga e metade da farinha de trigo, aos poucos, mexendo com a ponta dos dedos para obter uma farofa. Junte aos outros ingredientes e misture a farinha de trigo restante, até obter uma massa lisa e homogênea.

Forre o fundo e as laterais de uma fôrma redonda, de fundo removível (27 cm de diâmetro), reservando parte da massa para cobrir. Espalhe o recheio, cubra com a massa restante e pincele 1 gema pela superfície.

Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: Se você quiser, também pode substituir o frango por sobras de peru desfiado.

Receita por Comidas e Receitas.

Filme de hoje: Um Sapato para o Natal (Michael Robison, 2018)

Noelle, uma detetive de férias que trabalha em uma loja de departamentos, na qual ela é acidentalmente trancada na véspera de Natal. Lá, ela conhece uma mulher que se identifica como o anjo da guarda de Noelle e a apresenta a vários “fantasmas” dos Natais do passado, presente e futuro.

