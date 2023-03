Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado

As seis dezenas do Concurso 2.573 serão sorteadas, a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Este é o primeiro sorteio da Mega Semana da Mulher, que tem concursos ainda na quinta-feira (16) e no sábado (18).

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Economica Federal, em todo o país ou pela internet.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ​ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento só é feito nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta original e premiada.

