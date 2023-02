Professor vira membro da comissão de Histórias em Quadrinhos da USP

HQs de MS para SP: Professor Nataniel dos Santos é o novo membro da comissão das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da USP

Figura conhecida na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), o professor doutor Nataniel dos Santos Gomes é o novo membro da comissão científica das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da USP (Universidade de São Paulo). Ele é apaixonado pela literatura e histórias em quadrinhos, o que contribui para que seu trabalho no ramo seja reconhecido.

Nataniel entrou no mundo das histórias em quadrinhos quando ministrou mais de 60 palestras sobre o tema, em escolas. Foi então que decidiu criar um canal do YouTube, que hoje tem 3.600 inscritos e mais de 1,5 mil vídeos publicados, dentre eles organizações de eventos, quadrinhos de religião, política e palestras. Conforme o professor, o vídeo mais acessado no canal, cujo perfil é acadêmico, tem mais de nove mil visualizações, o que contribuiu para que ele fosse convidado a integrar a comissão da USP.

“O vídeo mais acessado tem 1h02 minutos e 9.200 visualizações. As pessoas o assistem, em média, 58 minutos, com isso participamos de bancas, eventos e atividades, surgindo a parceria e o convite para integrar a comissão”, conta. Para ele, participar da Comissão de Histórias em Quadrinhos da USP foi fantástico. “Para nós, do Centro-Oeste, em especial, é fantástico como polo de pesquisa na área.”

Comissão

A comissão integra o Observatório de Histórias em Quadrinhos, um grupo de pesquisa interdisciplinar da ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) registrada no CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O observatório realiza encontros abertos a pesquisadores, professores e ao público em geral, na primeira sexta-feira de cada mês, na Escola de Comunicações e Artes. Nas reuniões, pesquisadores interessados em quadrinhos trocam ideias, desenvolvem projetos em cooperação e discutem obras acadêmicas da área.

Todo ano, a comissão organizadora discute a entrada de novos membros, levando em consideração o funcionamento do quadro existente e a necessidade da diversificação geográfica e de especialidades de pesquisa.

O representante de MS, Nataniel dos Santos Gomes, possui graduação em Letras (Português/ Literatura) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1996), mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002) e doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007), é pós-doutor em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2019). É professor da graduação e do programa de pós-graduação (Mestrado Acadêmico em Letras e Mestrado Profissional em Letras) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Campo Grande.

Pessoal e profissional

Uma grande vantagem é que o professor consegue unir o prazer ao trabalho, devido a sua paixão pela literatura, histórias em quadrinhos, filmes e séries, o que consequentemente resulta em um saldo positivo. “Para quem trabalha de forma apaixonada, o prazer acaba virando uma grande diversão, isso e inevitável”, pondera.

Mestre e doutor em línguas indígenas, Nataniel se diz muito dedicado ao que faz, inclusive pelas histórias em quadrinhos, um dos grandes amores da vida do professor. Inicialmente, a intenção era trabalhar com palestras de pesquisa em línguas indígenas, já que estudou a língua do Parque Nacional do Xingú, mas as histórias em quadrinhos geraram mais repercussão.

O campo-grandense Fred Hildebrand, de 36 anos, conheceu Nataniel pelo canal do professor no YouTube, e, para ele, a integração do professor doutor na comissão científica das Jornadas Internacionais de HQs da USP pode acabar com o estigma de que quadrinhos são apenas entretenimento infantil. “Os quadrinhos também são um meio de comunicação, que dão a possibilidade de estudo para várias plataformas, seja impressa ou digital, além de ser uma forma de estudar a arte do desenho, pintura, escrita e narrativa”, explica.

Segundo o artista de HQ, que já realizou muitos trabalhos, conheceu pessoas e leciona para vários alunos no ramo das artes desde 2005, as histórias em quadrinhos podem ser uma ferramenta para educação, diversão e união de pessoas com o mesmo interesse, bem como uma profissão.

Fred trabalha com quadrinhos e ilustração há 17 anos. Em suas obras, ele cria aventuras ficcionais visando o desenvolvimento dos personagens, aproximando-os de situações vivenciadas no dia a dia ou em família e amigos, em um universo espacial ou fantástico. “Busco entregar o melhor que posso diante da demanda dos clientes”, resume o artista. A inspiração vem de quadrinhos japoneses, “os mangás”. “Autores como Osamu Tezuka, Hiromu Arakawa, Yoshiyuki Sadamoto, Kamome Shirahama e Akira Toriyama são minhas principais influências”, conta.

Curiosidade

O primeiro curso de histórias em quadrinhos oferecido no Brasil foi na ECA (Escola de Comunicação) da USP (Universidade de São Paulo), ministrado pela professora Sonia Luyten, que é doutora em Ciências da Comunicação. Da criação do curso, surgiu o núcleo de pesquisa em quadrinhos com importantes professores, como Valdomiro Vergueiro (doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP), um dos maiores estudiosos das HQs no Brasil e no mundo.

Por Livia Bezerra e Gabrielle Borges – Jornal O Estado do MS

