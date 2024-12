Projeto de capoeira encerra atividades com oficina de instrumentos e graduação feminina

Oficina ensina confeccionar instrumentos como o berimbau, pandeiro, caxixi

Em Campo Grande, o Grupo Memória e Capoeira, encerra novembro, Mês da Consciência Negra, com importantes atividades do projeto Capoeira Cultura Memória. Nesta sexta-feira (29), será realizada a oficina de confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, ministrado pelo Mestre Jagunço, do Rio de Janeiro, e, no sábado (30), o encerramento da programação fica por conta da graduação de duas mulheres referências no grupo: Priscila Coutinho, de Campo Grande, e Fernanda Aranha, de Três Lagoas.

A troca de graduação e formatura será realizada na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo. Já a oficina de instrumentos será promovida na sede do grupo Memória Capoeira, que fica na rua Barão de Campinas, 1944, Jardim das Mansões. Na programação também estão previstas as apresentações culturais de Maculelê, Puxada de Rede e Roda de Samba. Além da presença de importantes mestres, como: Mestre Aranha (SP), Mestre Celso (RJ) e Mestre Altair (RJ).

Mestre Jagunço, que ministrará a oficina de confecção de instrumentos, destaca a correlação da música com a capoeira. “É uma oportunidade de ressignificar materiais descartáveis, pontuar com os alunos a importância da sustentabilidade e, claro, frisar a força da música na cognição humana e da sua conexão com a capoeira”, explica o mestre que vai ensinar “a confeccionar instrumentos que podem ser utilizados na capoeira como o berimbau, pandeiro, caxixi [instrumentos de chocalhos], e vários outros”.

Para Fernanda Aranha, que também já ministrou oficina no projeto e, agora, passa a ser reconhecida como contra-mestra, a graduação é mais que um reconhecimento no grupo, pois traz conquistas coletivas. “Ser graduada durante o mês da Consciência Negra é uma honra enorme. É um momento de resgate, celebração e inspiração para outras mulheres do grupo, mostrando que o protagonismo feminino na capoeira é possível e necessário.”

Imersa na produção do projeto ao lado do marido, Maike Mamute, Priscila Coutinho é outra integrante do grupo de capoeira que será formada como professora do grupo. “O projeto é uma plataforma para transformar vidas, resgatar histórias e dar continuidade à luta que a capoeira representa, especialmente neste mês tão simbólico”.

Confira a programação

29/11 (sexta-feira)

Oficina de Confecção de Instrumentos Musicais com Mestre Jagunço (RJ)

Horário: 9h às 18h

Palavra do Mestre (com transmissão ao vivo e acessibilidade em Libras)

Horário: 20h

Local: R. Barão de Campinas, 1944 – Universitário

30/11 (sábado)

Oficina com Mestre Celso, das 8h às 11h

Horário: 8h às 11h

Local: R. Barão de Campinas, 1944 – Universitário

Troca de Graduação e Formatura, com apresentações culturais (maculelê, puxada de rede e roda de samba)

Horário: 17h

Local: Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann – Av. Monte Castelo, 50 – Monte Castelo

