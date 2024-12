‘Timaura da Silva’! Autores criam herói indígena em HQ multidisciplinar que une arte e educação

‘Timaura era terra vermelha, sangue Guarani’

Temas como cultura dos povos originários, educação ambiental, cidadania, geografia regional, combate a preconceitos e ao racismo são debatidos envoltos em muita arte e cor na HQ ‘A História de Timaura da Silva’, idealizado pelo músico e compositor João Caetano. A história acompanha um herói indígena da etnia guarani-kaiowá e promete destacar a relação entre arte e ensino.

O personagem fictício Timaura da Silva foi criado para ser mais do que um símbolo: ele é um convite para conhecer a riqueza cultural e ambiental da região. Guarani-kaiowá, Timaura é o protagonista de um projeto que combina música, literatura, artes visuais, animação e até gamificação. Cada etapa do projeto está conectada à produção de histórias em quadrinhos e canções originais, garantindo que o público, especialmente crianças e jovens, explore o universo de Timaura de forma lúdica e educativa.

De música a literatura

Mas, mesmo que seja um quadrinho, a ideia inicial do projeto começou com uma música, de mesmo nome, em 2021. Inscrita no Festival Universitário da Canção, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a música ficou em 4º lugar na competição e ganhou espaço na programação das rádios locais.

“Fiz a música e melodia, mas não havia uma letra, fiz ela durante a pandemia, então estava na gaveta. Um belo dia, eu estava assistindo uma matéria na televisão que falava como a indústria criativa do Japão fomenta a economia do país, com games, mangas e animes, e como esses signos estão atrelados a sociedade japonesa. E fiquei pensando nisso, sobre como uma potência econômica tira seu PIB da criatividade. Então, e seu em pensasse em um projeto de um personagem, ambientado aqui, na nossa região, e colocasse em forma de música? A ideia inicial era fazer um clipe em formato de animação, com uma pegada infanto juvenil”, recordou João Caetano em entrevista ao jornal O Estado.

Além de músico e compositor, Caetano também é economista, e trabalha de perto em questões sobre desenvolvimento, cultura, identidade, inclusive na área da fronteira. Na época da criação da música, ele pesquisava sobre os aspectos geográficos e questões indígenas, tema que o influenciou na criação da letra.

“Criei primeiro a música; o primeiro roteiro da HQ foi ela; nesse meio tempo, eu apresentei a canção para o Otávio Neto, produtor musical e curiosamente ele tem descendência Terena, então quando apresentei a canção para ele, a produção já aconteceu”, contou.

Para dar vida ao herói e seus companheiros, o ilustrador Vinicius Galhardo foi convidado a participar do projeto. Conhecido por suas ilustrações de personagens do folclore brasileiro e da fauna e flora nacionais, Galhardo contribuiu com seu talento para criar o visual encantador dos personagens. As ilustrações não apenas enriquecem o universo de Timaura, mas também conectam os leitores às raízes culturais e ambientais da história.

“Participar deste projeto tem sido uma experiência única, pois é a primeira vez que trabalho com um personagem criado a partir de uma canção. Todo o processo criativo, desde a música até as ilustrações, foi desafiador e inspirador. Conheci o João de forma virtual, quando ele viu meu trabalho com lendas e povos originários brasileiros, e estou muito feliz em contribuir para dar vida a esse universo tão rico” – ressaltou Galhardo.

Processo

“As etapas iniciais de criação das histórias, passam primeiro pela roteirização, e posteriormente pela composição de uma nova canção referente a temática do roteiro. Depois disso, vem a parte ilustrativa, através da adaptação do roteiro para a criação da história em quadrinhos. Com essas etapas concluídas, o objetivo é buscar os parceiros nas áreas de animação e gamificação. Por isso, todo o projeto é pensado a longo prazo”, destacou Caetano.

A partir de 2022, o projeto avançou na roteirização das aventuras de Timaura. Atualmente, três histórias já estão concluídas, de um total planejado de sete. Cada história será transformada em uma revista em quadrinhos, acompanhada por uma nova canção temática. Esse modelo busca unir entretenimento e aprendizado, ampliando o alcance e a relevância do projeto.

A primeira revista em quadrinhos, marca o lançamento oficial do projeto, previsto para dezembro de 2024. Além disso, cabe destacar uma inovação que marca o projeto. A utilização de QR Codes na revista, com acesso ao Lyric Vídeo da edição e também com o recurso de áudio descrição da história, mostrando o compromisso do projeto com a acessibilidade.

Com um enredo envolvente e um propósito transformador, “A História de Timaura da Silva” é uma celebração das tradições indígenas e uma aposta no poder da arte para educar e inspirar. O herói guarani-kaiowá está pronto para conquistar corações e mentes, provando que histórias bem contadas podem transformar o mundo.

A criação de um herói regional que personifica a riqueza cultural e a ancestralidade de nossa terra, é a tentativa de uma nova forma de fortalecer o senso de pertencimento, especialmente entre os jovens, conectando-os à sua geografia e cultura local. Esse herói, inspirado na ancestralidade indígena, amplia a percepção sobre a importância da cultura originária para o Mato Grosso do Sul e para todo o Brasil, reafirmando suas raízes enquanto ecoa valores universais de identidade e respeito.

Conforme Caetano, o projeto ainda prevê sete canções e sete revistas em quadrinhos inicialmente. “Estamos agora no processo de impressão dessas revistas, e até o Natal queremos estar com a divulgação. Quem sabe, futuramente, não lançamos um game do Timaura, um aplicativo educativo ou até uma animação, é isso que buscamos, queremos expandir o projeto”, finaliza.

O projeto foi financiado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, por meio de edital publicado pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã, e tem lançamento previsto para dezembro de 2024.

Quem quiser pode conferir o lyric vídeo da música que inspirou a HQ, pelo link https://www.youtube.com/watch?v=ndXcgZDDrfc&t=36s

Por Carolina Rampi

