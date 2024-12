Vendedora de salgados é atropelada por caminhão e arrastada por 20 metros em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (28), uma vendedora de salgados sofreu um grave acidente na MS-040, em Campo Grande, saída para São Paulo. A mulher, que é conhecida na região por vender café e salgados em frente a uma empresa, foi atropelada por um caminhão e arrastada por cerca de 20 metros.

O acidente aconteceu quando o motorista do caminhão, que transportava carne para Santos (SP), parou no local para tomar café, como costuma fazer semanalmente. Segundo ele, a rodovia estava bastante movimentada no momento do acidente.

O caminhoneiro relatou que tomou o café servido pela vendedora e acreditou que ela já havia atravessado a rodovia. Ao retomar ao caminhão, ele não descobriu que a mulher ainda estava na frente do veículo e a atingida.

“Escutei um barulho depois de 20 metros e parei. Desci para ver o que tinha acontecido e ela estava embaixo”, lamentou o motorista. Os pneus do caminhão não passaram sobre a vítima, mas o impacto e o arrasto causaram danos graves, incluindo exposição de vísceras.

A vendedora foi socorrida com urgência pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Campo Grande. Seu estado de saúde é considerado grave. Após ser atendida pelos bombeiros, a vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa.

No local do acidente, marcas de sangue indicam a trajetória em que a vítima foi arrastada. Familiares da vendedora, que chegaram ao local, consolaram o motorista, visivelmente abalado com a situação. A Polícia Militar está coordenando o trânsito na área do acidente. Embora o trecho tenha sido interditado, o fluxo segue pelo acostamento, sem registros de congestionamento até o momento.

As autoridades ainda não divulgaram mais informações sobre a investigação do acidente ou sobre as condições da vítima após o atendimento inicial

