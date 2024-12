Moana 2! Animação da Disney estreia hoje com mais aventuras em alto mar

“Cada caminho que pego, cada trilha que percorro é uma escolha que eu faço”

Moana e suas aventuras pelos mares estão de volta para mais uma grande aventura! Moana 2 estreia hoje (28) nos cinemas nacionais, incluindo todas as salas de Campo Grande. A história de Moana se consolidou como uma das mais bem-sucedidas da Disney, e a sequência promete continuar encantando o público.

A trama da sequência de Moana, traz a protagonista e Maui três anos após os acontecimentos do primeiro filme, para uma nova jornada épica, ao lado de uma tripulação de marinheiros improváveis. Após receber uma mensagem inesperada de seus ancestrais, Moana é chamada a viajar para os mares distantes da Oceania, enfrentando águas perigosas há muito tempo esquecidas. Juntos, com a ajuda de Maui, e uma equipe de personagens inéditos, ela embarca em uma aventura inédita e cheia de desafios.

Moana 2 é dirigido por Dave Derrick Jr., produzido por Osnat Shurer e conta com uma trilha sonora composta por Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina. Na dublagem principal, Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson reprisam seus papéis como Moana e Maui, respectivamente.

O filme também conta com a participação de Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, Rachel House e Alan Tudyk, todos retornando para suas personagens do primeiro filme. Novos talentos se juntam ao elenco, incluindo Khaleesi Lambert-Tsuda, Rose Matafeo, David Fane, Hualālai Chung, Awhimai Fraser e Gerald Ramsey.

Bilheteria

A animação foi lançada em 2016 e, com o sucesso tanto de crítica quanto do público, o filme arrecadou US$ 643 milhões mundialmente. Nos Estados Unidos, as sessões de pré-estreia de Moana 2 começaram ontem, 26 de novembro, aproveitando o feriado de Ação de Graças para atrair ainda mais espectadores às salas de cinema.

Para sua estreia, a animação tem previsão de arrecadar cerca de US$ 230 milhões globalmente. Segundo o site Deadline, espera-se que o filme atinja aproximadamente US$ 225 milhões em bilheteira. Entre seus concorrentes diretos, Wicked deve faturar menos que Divertida Mente 2, que arrecadou US$ 295 milhões.

Série e Live-Action

Em 10 de dezembro de 2020, durante o Disney Investor Day, Jennifer Lee, diretora de criação do Walt Disney Animation Studios, revelou que uma série musical baseada no filme Moana (2016) estava em desenvolvimento para o Disney+. Com Osnat Shurer retornando como produtora e David Derrick Jr. anunciado como diretor, a série foi marcada por um marco importante: Derrick se tornaria o primeiro diretor samoano de um projeto do estúdio. A produção estava sendo desenvolvida simultaneamente com um remake live-action de Moana, conforme revelou Jared Bush, roteirista do filme original.

Porém, em fevereiro de 2024, o CEO da Disney, Bob Iger, anunciou uma mudança significativa: a série seria transformada em uma sequência cinematográfica, mantendo Derrick e Shurer na liderança do projeto. Pouco depois, foi confirmado que Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson reprisariam seus icônicos papéis como Moana e Maui, respectivamente, para a aguardada continuação nos cinemas.

Critica especializada

Na última quinta-feira, 21 de novembro, a Disney convidou a crítica especializada para uma exibição antecipada de Moana 2 no Havaí. Os jornalistas, convidados para uma sessão exclusiva, ficaram impressionados com o que viram, descrevendo o filme como uma verdadeira “vitrine incrível de cenários animados”. As músicas, segundo os críticos, são cativantes, e o filme mantém o “lindo coração” que foi tão apreciado no primeiro longa. As primeiras reações indicam que a sequência tem todos os elementos para encantar o público, com sua combinação de animação deslumbrante, trilha sonora envolvente e uma história emocionalmente poderosa.

A crítica especializada tem elogiado Moana 2 por sua animação impressionante e pela dinâmica envolvente entre os personagens principais. Tessa Smith, do Mama’s Geeky, comentou que, embora as músicas da sequência não sejam tão cativantes quanto as do primeiro filme, Moana e Maui continuam sendo uma dupla irresistível, oferecendo piadas hilárias e momentos emocionantes. Ela destacou ainda o aprofundamento na tradição polinésia, que enriquece a experiência visual.

Já o Hollywood Handle descreveu a sequência como “digna”, repleta de ótimas músicas, muito coração e uma nova jornada emocionante e fortalecedora no mar. Os novos personagens também foram bem recebidos, mas a crítica foi unânime ao afirmar que a verdadeira magia do filme está na interação entre Moana e Maui. A dinâmica entre os dois é um dos maiores destaques, e uma cena pós-créditos promete surpreender os fãs.

O jornalista Joseph Deckelmeier elogiou Moana 2 por sua incrível animação e pela forma como a trama captura a essência mágica da Disney. Ele destacou que não apenas a dupla protagonista, Moana e Maui, brilha nas telonas, mas também outros personagens, que acrescentam profundidade e encanto à história. A animação foi descrita como “de tirar o fôlego”, com Deckelmeier ressaltando o trabalho fantástico da equipe envolvida na produção. Um de seus maiores destaques foi a irmãzinha de Moana, que, segundo ele, “roubou completamente a cena”. A história foi considerada forte e bem elaborada, e a sequência, de acordo com Deckelmeier, é “deliciosa”, com uma trilha sonora que complementa perfeitamente a experiência emocional e visual do filme.

Serviço

Moana 2 estreia hoje, em todos os cinemas nacionais, incluindo as redes Cinemark, Cinepolis e UCI em Campo Grande. O filme, com 100 minutos de duração é livre para todos os públicos. Para os interessados, é possível conferir a programação das sessões em cada cinema da cidade, que já estão disponíveis para venda de ingressos.

Por Amanda Ferreira

