Primeira feira do terceiro setor acontece nesta quarta-feira

A Praça Ary Coelho recebe a primeira edição da feira do terceiro setor nesta quarta-feira (30), a partir das 13h. O evento, que é inédito, surgiu da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e contempla as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) que atuam em prol dos direitos humanos e atendem, por exemplo, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Ana Lúcia, superintendente da Política de direitos humanos da Sedhast, comenta que a feira faz parte da Semana de Direitos Humanos, que seria realizada em dezembro, mas foi antecipada para novembro por questões logísticas. Ela também explica que o evento é uma oportunidade para a população que no dia a dia passam despercebidas em relação aos direitos humanos tenham visibilidade. Quem for prestigiar a feira irá encontrar produtos de artesãos locais, comidas, barracas das OSC’s e pintura facial para crianças.

Ana Patrícia Nassar, coordenadora de Apoio as Organizações da Sociedade Civil da Sedhast, complementa ainda que o evento ajuda na questão financeira, já que produtos serão comercializados e também em sensibilizar o público em relação aos trabalhos realizados pelas Organizações.

É importante ressaltar que a feira do terceiro setor atende a Lei 4.771/2015, que institui o dia estadual dos direitos humanos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana.

As ações da VI Semana Estadual de Direitos Humanos de MS conta com a parceria de diversos órgãos da sociedade civil e com o apoio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONSEP/MS); Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI/MS); Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul (CEDCA/MS) Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de MS (CONSEA/MS) e Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana (CEDHU/MS). A feira do terceiro setor tem a participação da Defensoria Pública, Mais Social, Funtrab, Funcraf e Procon.

