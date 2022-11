Acidente entre moto e micro-ônibus deixa motociclista em estado grave

Um motociclista ficou em estado grave na noite de ontem (30), após colidir a motocicleta em que pilotava contra um micro-ônibus, em Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. O condutor foi encaminhado ao hospital, onde se encontra em observação.

De acordo com o site Coxim News, o motociclista sofreu traumatismo craniano grave. A motocicleta foi parar debaixo do ônibus.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil do município.

