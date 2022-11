Poeta Lélia Rita é tema de Roda Acadêmica da ASL

A obra da poeta e ensaísta Lélia Rita Figueiredo – que ocupou a cadeira 27 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras- será abordada em evento presencial da Roda Acadêmica deste mês da ASL, no auditório da instituição. Nesta edição, os acadêmicos Américo Calheiros, Lenilde Ramos e Marisa Serrano, relembrarão textos autorais de Lélia Rita, em formato de apresentação interativa.

Em programação com entrada franca, a Roda Acadêmica será realizada amanhã (30), a partir das 19h30. Os participantes desta Roda estudaram profundamente a obra de Lélia Rita Figueiredo, e o trabalho de sua produção literária será abordado em mais de uma dezena, principalmente sua vertente poética. Foram unânimes em destacar a importância da saudosa acadêmica Lélia Rita, que realizou alguns dos primeiros programas e projetos de Levantamento do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de MS.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras tem sede na rua 14 de Julho, 4653, nos Altos do São Francisco, em Campo Grande. E comemorou recentemente seu Cinquentenário, sendo referência cultural em Mato Grosso do Sul. Ela disponibiliza frequentemente com entrada franca ao público, além de outras pautas literoculturais, a Roda Acadêmica e o Chá Acadêmico da ASL.

