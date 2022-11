Copa do Mundo: confira horários dos jogos de hoje

Os times dos Grupos C e D disputam a terceira rodada e fecham a participação na primeira fase da Copa do Mundo nesta quarta-feira. A única equipe que entra em campo já com vaga garantida é a França. Além dela jogam Tunísia, Austrália, Dinamarca, Polônia, Argentina, Arábia Saudita e México.

Horários de hoje

Veja abaixo os horários (de Mato Grosso do Sul) dos jogos desta quarta-feira:

11h – Grupo D – Tunísia x França

11h – Grupo D – Austrália x Dinamarca

15h – Grupo C – Polônia x Argentina

15h – Grupo C – Arábia Saudita x México

Transmissão

Na TV aberta, a Globo é a única detentora dos direitos de transmissão. Às 11h será transmitido Tunísia x França. Já às 15h a emissora irá transmitir Polônia x Argentina.

Já na TV fechada, a transmissão ocorrerá pelos canais SporTV, que tem exclusividade. Para a Copa do Mundo 2022, serão dedicadas 300 horas de programação para a cobertura do evento. Às 11h o canal irá transmitir Austrália x Dinamarca. Às 15h Arábia Saudita x México.

Os horários vão se manter durante o mata-mata do Mundial. Entre sábado (3) e terça-feira (6), período em que ocorre as disputas das oitavas de final, serão duas partidas por dia, uma em cada turno. O mesmo vale para as quartas. Isto é, o telespectador terá que escolher uma partida, haja vista que duas delas ocorrem no mesmo horário.

