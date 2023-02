Prefeitura credencia artistas para eventos

A Prefeitura de Campo Grande, a pedido da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), está com o credenciamento aberto para pessoas físicas e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que desejem participar dos eventos relacionados a arte, cultura e turismo realizados pela cidade.

O edital abre a possibilidade para que atores e atrizes, músicos, grupos e/ou escolas de dança, autores literários e artistas que ofereçam intervenções, experimentos, oficinas, esquetes, performances on-line, entre outras atividades, sejam convocados para projetos em suas respectivas linguagens e modalidades.

Os interessados devem entregar um envelope lacrado com cópias de documentos pessoais e os documentos de habilitação jurídica e artística, conforme solicitado no edital, na sede da Secomp, localizada na Avenida Afonso Pena, n.º 3.297. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.

O credenciamento é gratuito e os proponentes podem se inscrever em mais de uma linguagem, desde que apresentem um envelope diferente para cada pedido. As linguagens contempladas pelo edital foram divididas em oito segmentos: música; música de concerto e música instrumental; dança; artes visuais e artesanato; literatura; teatro e circo; manifestações populares e/ou tradicionais; e audiovisual.

