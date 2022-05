Programação Cultural da Capital segue a “todo vapor” mesmo com frio intenso

Campo Grande é uma das capitais que registram as temperaturas mais baixas do País nos últimos dias. Mas isso não afetou a programação cultural e ao entretenimento, que segue a todo vapor nesta semana. Hoje (18) e amanhã (19) vai acontecer novas edições da Quarta e da Quinta Cultural.

A Feira Central recebe hoje (18), a partir das 19h30, show do talentoso multi-instrumentista, professor e compositor Marcos Assunção.

Conhecido por suas apresentações com viola caipira e misturam elementos do jazz, do choro, da bossa nova e da música erudita, Marcos Assunção diz que foi muito influenciado por seu avô, desde os 7 anos, quando já fazia parte da banda marcial de sua escola.

Ainda como parte do festival, na programação cultural de quinta-feira (19), a Praça dos Imigrantes dá as boas-vindas novamente ao duo Vozmecê, que promete botar o público para dançar e se esquentar a partir das 19h.

O projeto é composto pelo casal Ana Maria Schneider e Pedro Fattori, que costuma trazer canções de forró, baião, MPB, samba e polca para suas exibições. Eles incorporam também elementos instrumentais em suas releituras, que resultam no chamado “forróck alternativo”. Depois de se apresentarem em 14 estados brasileiros, Ana e Pedro retornam ao centro da cidade para apresentarem canções autorais e sucessos da música nacional.

