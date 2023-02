Motociclista morre após colidir em boi na BR-262

Eduardo dos Santos Rodrigues, de 37 anos, morreu após colidir a moto que conduzia em um boi, na BR-262, em Campo Grande. O incidente aconteceu na noite deste domingo (19), próximo ao bairro Maria Aparecida Pedrossian.

De acordo com as informações de agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Perícia, que estiveram no local, por volta das 20h30, o motociclista seguia pela rodovia, foi quando se deparou com o animal no meio da pista.

Como não teve tempo de frear, colidiu no animal e terminou gravemente ferido. O homem morreu no local, antes de receber atendimento médico.

A Perícia identificou que havia uma marca no animal, que indicava o proprietário, que, posteriormente, foi identificado pela polícia. O boi foi entregue para a propriedade rural para evitar outros acidentes.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

