Desfile das escolas de samba de Campo Grande começam hoje

O desfile das escolas de samba de Cmpo Grande começam nesta segunda-feira (20), a partir das 20h. Ao todo, oito agremiações vão passar pela na Avenida Alfredo Scaff, próximo à Praça do Papa. Neste primeiro dia, se apresentam as seguintes escolas; Herdeiros do Samba, G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro, Vila Carvalho e Igrejinha.

Já na terça-feira (21), passam pela avenida, Cinderela Tradição do José Abrão, Deixa Falar, Unidos do Aero Rancho, Os Catedráticos do Samba. Das oito escolas de samba a desfilarem, sete delas serão julgadas, sendo: G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro, Vila Carvalho, Cinderela, Deixa Falar, Igrejinha, Unidos do Aero Racho e Catedráticos do Samba.

A apuração dos votos será na quarta-feira (22), na passarela do a partir das 14h. Após abertura dos envelopes e verificação das notas de todos os quesitos, será anunciada a escola campeã do carnaval 2023.

Confira a ordem dos desfiles e os enredos das escolas de samba:

Segunda-feira (20)

1º Herdeiros do Samba – ‘Bate, bate coração Joaquim Murtinho 100 anos de Educação’;

2º Unidos do Bairro Cruzeiro – ‘Per Fumum: ‘A Essência Que Me Seduz’;

3º Vila Carvalho – ‘Carvalho em uma nova era: Em Minha Casa há várias moradas não estamos sós’;

4° Igrejinha – ‘Uni-Duni-Tê: A Igrejinha vem brincar com você’.

Terça-feira (21)

1º Cinderela Tradição do José Abrão – ‘Cinderela Tradição 30 anos de história’;

2° Deixa Falar – ‘Carnavalis’;

3° Unidos do Aero Rancho – ‘Eu sou o grande Aero Rancho: Esse é meu povo’;

4° Os Catedráticos do Samba – ‘Homenagem a Coxim: Portal do Pantanal virou festa’.

