Power Couple: Rogério e Baronesa abandonam reality

A 6ª edição do reality Power Couple tem a primeira desistência seguida de expulsão da temporada. A sequência de brigas terminou com a eliminação do casal Rogério e Baronesa.

A Record TV mostrou a declaração de desistência do casal, que disse ter chegado no limite com as provocações do participante Cartolouco.

“Foram complicadas as últimas duas semanas. Não há condições de conviver com o Cartolouco. Para não perder minha cabeça, estou desistindo do programa com dor no coração”, explicou Rogério.

Baronesa completou e disse: “Estamos saindo por conta de tudo o que aconteceu. A nossa saúde mental e os nossos filhos valem muito mais. Não tem como ficar aqui”.

A apresentadora Adriane Galisteu disse que mesmo que o casal não desistisse, eles seriam eliminados por terem infringido uma regra do programa.

“Mesmo que eles não desistissem, eles acabariam expulsos. O Rogério infringiu uma regra fundamental desse jogo. Ele colocou em risco a integridade física de outro participante”.

Já do lado de fora da mansão, o pai do MC Gui quebrou uma das janelas ao tentar acertar um tapa em Cartolouco. O participante Albert até tentou segurar Rogério, porém não conseguiu. Os seguranças do programa foram acionados e cercaram o participante após a ação.

