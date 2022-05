Confira os resumos das novelas para este sábado

Além da Ilusão – Globo 17h30

Davi se desespera na presença de Salvador. Leônidas fica intrigado com a história que Matias conta sobre Heloísa. Davi vai ao encontro de Isadora no hospital. Tenório e Olívia conversam com Benê e Fátima. Heloísa nega para Leônidas a história que Matias contou sobre eles. Úrsula pensa em sabotar o encontro de Eugênio com os americanos. Leônidas questiona Manuela sobre o pai da filha de Heloísa. Julinha tem uma ideia para melhorar sua imagem e acaba causando um mal entendido com Darcy Vargas. Davi cuida de Isadora.

Quanto Mais Vida Melhor – Globo 18h30

Reprise do último capítulo

Pantanal – Globo 20h30

José Leôncio fica feliz por José Lucas aceitar a proposta de trabalho. Filó desconfia de Muda. O Velho do Rio observa Levi, que pede ajuda a Alcides. Jove não gosta do elogio que José Lucas faz a Juma. José Leôncio e José Lucas descobrem que são pai e filho. José Leôncio comunica aos funcionários que José Lucas trabalhará como peão na fazenda. Ari comunica a José Leôncio que Tibério teve uma infecção e teve que ser operado outra vez. Tenório resolve ajudar Levi, contrariando Guta. Tadeu não gosta da

atenção que José Leôncio dá a José Lucas.

