Sul-Americana: Fluminense empata com Santa Fe e se afasta das oitavas

O Fluminense termina o jogo contra o Unión Santa Fe em 0x0, e volta da Argentina em situação bem complicada na disputa por vaga nas oitavas de final Copa Sul-Americana. O Tricolor agora depende de uma combinação de resultados para conseguir avançar na competição.

Com o placar, o Unión Santa Fe foi a 9 pontos, Já o Carioca ficou com 8. Neste cenário, para se classificar, o Fluminense precisa vencer a última rodada contra o Petrolero, torcer pelo empate no outro jogo da chave e superar o Barranquilla, líder da chave, no saldo de gols.

O clube da Laranjeiras volta a campo no domingo (22), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela série A do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica:

Árbitro: Andres Cunha (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

Cartões amarelos: Calderón, Esquivel, Alvez, Vera (CAU); Pineida, Willian Bigode (FLU)

Unión Santa Fe: Mele; Brítez, Calderón, Polenta (Vera) e Esquivel; Peralta Bauer (Machuca), Portillo e Roldán (Roldán); Zenón, Luna Diale e Jonatan Álvez. T.: Gustavo Munúa

Fluminense: Fábio; Yago Felipe (Nonato), Nino, David Braz e Pineida (Caio Paulista); Wellington (Marlon), André, Nathan (Willian Bigode) e Ganso (Arias); Luiz Henrique e Cano. T.: Fernando Diniz

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: