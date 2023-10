Mingau, da banda Ultraje a Rigor, interage com a família pelos olhos

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido por Mingau, da banda Ultraje a Rigor e integrante do elenco fixo do programa “The Noite com Danilo Gentili”, no SBT, interagiu nesta sexta-feira (13) com a família com os olhos.

As informações divulgadas pelo Hospital Rede D’Or São Luiz Itaim informa também que ele apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, por meio da traqueostomia.

Rinaldo, que está lotado na UTI, tem sido colocado em uma poltrona, onde permanece sentado por alguns períodos do dia. O quadro de saúde dele permanece estável.

Mingau foi baleado em área de facção em Paraty

Segundo o delegado titular da 167ª DP, Marcello Russo, responsável pela ocorrência registrada como tentativa de homicídio, existem “hipóteses” quanto à motivação do crime.

Imagens do local, perícia e informações de colaboradores ajudam a polícia na elucidação dos fatos.

“É uma área onde o tráfico de drogas atua armado, ao ver esse carro [uma picape escura] pode ter confundido e efetuado o disparo”, disse o delegado.

Até o momento três pessoas envolvidas no crime foram presas e as armas usadas no crime foram apreendidas. No entanto, dois suspeitos seguem foragidos.

Com informações do SBT News.

