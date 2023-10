China se posiciona pela paz e justiça na questão Palestina durante diálogo com a União Europeia

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, enfatizou o compromisso de seu país com a paz, justiça, direito internacional e a resolução da questão palestina, durante uma coletiva de imprensa após a 12ª rodada do Diálogo Estratégico de Alto Nível China-União Europeia (UE). O encontro contou com a participação de Josep Borrell, alto representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros e Política de Segurança.

Wang Yi expressou a preocupação da China em relação ao recente aumento de conflitos na região, que resultou em baixas civis e agravamento da situação humanitária. O ministro ressaltou que seu país condena quaisquer atos que prejudiquem os civis e se opõe a qualquer violação do direito internacional.

Diante desse cenário, o foco principal da China é alcançar um cessar-fogo imediato e interromper o conflito, respeitando o direito humanitário internacional e garantindo a segurança dos civis. Wang Yi enfatizou a importância de manter a calma e a contenção por parte de todos os países envolvidos e de defender a objetividade e a justiça na abordagem desse conflito.

O ministro destacou a necessidade de permitir que a Organização das Nações Unidas (ONU) desempenhe seu papel na resolução da questão palestina. Ele apoiou a apresentação de medidas práticas pelo Conselho de Segurança da ONU e mencionou que a China está em comunicação com as partes envolvidas.

Além disso, Wang Yi anunciou que a China participará ativamente das consultas de emergência do Conselho de Segurança da ONU e apoiará o apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, para a proteção dos civis. O país também se compromete a fornecer assistência humanitária de emergência à Faixa de Gaza e à Autoridade Nacional Palestina por meio dos canais da ONU.

Com informações do Portal XINHUA Português

