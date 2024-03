Festival Verão no Parque reunirá lazer, cultura e esporte para público neste domingo na capital

A 2º edição do Festival de Verão no Parque acontece neste domingo, 10 de março, a partir das 7 horas. O evento é gratuito e será repleto de diversas atividades de lazer, shows, esportes para o público presente.

Entre as atividades, estão: ioga, Fire bikers kids, capoeira, muay thay, jiu-jitsu, brinquedos, show artístico, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipas, skate, caminhada orientada, crossfit, entre outras atividades.

O Festival de Verão no Parque acontece no Parque das Nações Indígenas, um local amplo e destinado a todos. No Festival também terá a 17° Edição da corrida e caminhada feminina, em comemoração ao Dia da Mulher.

O objetivo é levar a cultura e a prática esportiva a todas as pessoas, independente da idade. Confira a programação diversas abaixo e aproveite:

Programação Atividades:

Grupos de corrida e caminhada : 7 horas

Alongamento/aula de fitdance: 7 horas

Brinquedos: 7 horas

Pilates: 9 horas

Oficinas de canoagem: 9 horas

Oficina de pipas: 9 horas

Oficina crossfit: 9 horas

Oficina de kung Fu: 9 horas

Oficina de capoeira: 9 horas

Oficina de skate: 9 horas

Apresentação e oficina de tiro de arco e flecha: 9 horas

