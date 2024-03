Tempo instável marca o sábado em Mato Grosso do Sul

O sábado (9) começou com o céu nublado em Campo Grande, com os termômetros marcando 24°C, mas a máxima prevista para este sábado é de 34°C.

Apesar da temperatura amena nas primeiras horas da manhã, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) alerta para um dia de calor em todo o estado.

A previsão indica tempo com sol e céu nublado, mas há a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas e fracas, acompanhadas por raios e ventos fortes. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 milímetros, principalmente entre o sábado e domingo, com destaque para as regiões central, sul, sudeste e leste do estado.

Em Ponta Porã, os termômetros indicam uma mínima de 22°C e uma máxima de 35°C para hoje. Em Dourados e Três Lagoas, as temperaturas variam entre 23°C e 36°C.

Na região pantaneira, cidades como Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho podem esperar uma mínima de 25°C e uma máxima de 39°C, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com informações do Cemtec e Inmet.

