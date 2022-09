PMA surpreende traficante que retirava filhotes de papagaios dos ninhos

A Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo surpreendeu um traficante de animais silvestres enquanto ele retirava filhotes de papagaios dos ninhos em área de reserva ambiental, na tarde de ontem (12).

Uma equipe da PMA estava em uma propriedade rural, no município de Eldorado, orientando às pessoas sobre os problemas relativos ao tráfico e fazendo monitoramento de ninhos nas áreas de florestas da fazenda que continham ninhos. Em determinado momento, eles avistaram um homem saindo da reserva com uma caixa de papelão. Ao avistar a viatura, ele adentrou à mata e abandonou a caixa.

Os Policiais deslocaram-se até a caixa e encontraram quatro filhotes de papagaio-verdadeiro, que o infrator havia retirado de ninhos na reserva. Apesar de diligências na região, a equipe não localizou o traficante, devido à enorme dimensão da área florestada.

Os papagaios foram apreendidos e foram encaminhados para a fazenda Green Farm CO2 Free, localizada no município de Itaquiraí, a qual possui um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), com estrutura adequada para recebimento e atendimento médico veterinário de animais silvestres e que também presta ajuda à PMA, com os animais resgatados.

Os filhotes serão acompanhados por médico veterinário na fazenda e ficará em ambiente apropriado à disposição dos técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS estadual decidirá sobre remoção à Capital ou reabilitação na própria fazenda até à soltura.

