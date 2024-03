Programação da 2ª edição do evento começa hoje com desfiles, missa, caça aos ovos e show de Bruna Karla

Campo Grande se prepara para receber a 2ª edição da Páscoa da Família nesta sexta-feira (22), um evento que se tornou um marco no calendário cultural da Capital. Realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), o evento promete proporcionar dez dias de entretenimento e celebração para toda a família.

Localizado no Espaço Municipal da Cultura Vila Morena, nos altos da avenida Afonso Pena, o ambiente estará decorado com temas alusivos a pascoa, incluindo a tradicional Toca do Coelho, que estará cativando os visitantes de todas as idades.

Entre as atividades planejadas para o evento, o público poderá desfrutar de diversas atrações, incluindo uma praça de alimentação com diversidade gastronômica, missas, Santa Ceia Viva, apresentações teatrais e a tradicional Caça aos Ovos, onde os coelhinhos estarão realizando pinturas faciais no rosto das crianças presentes.

Um destaque para o evento de lançamento, está o desfile da Parada da Páscoa, imerso a cores que transpassam a energia da páscoa, repleto de coelhinhos e seus amigos percorrendo o evento ao som de uma banda musical, promovendo alegria e diversão para todos os presentes.

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destaca o significado da data comemorativa, indo além da diversão, mas sim dos valores que a Páscoa carrega para a família. “Estamos ansiosos para receber todos os campo-grandenses nesta segunda edição da Páscoa da Família. Será uma oportunidade única para celebrarmos juntos valores tão importantes como união, solidariedade e fé. Preparem-se para dias repletos de diversão, reflexão e momentos especiais para toda a família. Esperamos que cada um se sinta acolhido e inspirado neste período tão significativo”.

Em 2023, o encerramento do evento ocorreu no dia 9 de abril e contou com a passagem de mais de 30 mil pessoas. O show do cantor gospel Fernandinho foi a atração principal da 1ª edição da Cidade da Páscoa. Durante os dias de celebração, uma média de 130 ovos foram pintados nas oficinas instaladas na cidade e ao longo de toda a programação, quase 600 crianças passaram pelo estande da pintura facial e mil participaram das dinâmicas de caça aos ovos.

Programação

Além disso, a Páscoa da Família também reserva uma série de apresentações musicais que prometem encantar o público com um repertório variado. Nomes como Marlon Maciel (22), Matu Miranda (23), Vitor e Cadu (24), Ipê de Serra (25), Sampri (26) e Dany Cristine (31) estão confirmados para se apresentarem durante o evento.

No entanto, o destaque musical fica por conta da renomada cantora gospel Bruna Karla, conhecida por seus grandes sucessos como “Advogado Fiel”, “Sou Humano” e “Lugar Santo”. Sua apresentação está agendada para a quarta-feira (27), prometendo momentos de louvor e adoração para todos os presentes.

City Tour

O City Tour, oferecerá saídas diárias da Vila Morena, as 19h e 20h. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um percurso que passará por diversos pontos turísticos da cidade. Sendo eles; Bioparque Pantanal, Shopping Campo Grande, Paço Municipal, Obelisco, Praça do Rádio Clube, Praça Ary Coelho, Relógio da 14 de Julho, Estátua Manoel de Barros, Sesc Cultura, Praça das Águas, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e Museu das Culturas Dom Bosco.

A abertura oficial da programação será a partir das 18h30, com Pintura Facial e Caça aos Ovos. Já a partir das 19h até às 20h será a vez da Santa Ceia Viva seguido do show do cantor sertanejo Marlon Maciel, às 20h. A programação encerra às 21h, com a Parada da Páscoa.

Marlon Maciel

A programação musical desta sexta-feira na cidade da Páscoa, começa com Marlon Maciel, músico, acordeonista e compositor, natural de Campo Grande. O cantor iniciou sua carreira em 1988 com o instrumento através do Grupo Musical Uirapuru durante quatro anos e meio.

Dono de composições como “Sarandeio – É o Canto da Terra”, “Vaneira do Canto”, “Uma noite sem Você”, entre outras, Marlon já gravou 7 CDs. Durante sua carreira, o musicista passou por grupos como “Grupo Canto da Terra”, Marlon Maciel & Grupo e atualmente, o acordeonista se apresenta acompanhado pela banda “Grupo Trem Pantaneiro”.

Em entrevista ao Jornal O Estado, Marlon fala sobre como foi o convite para participar do evento e a importância dele como campo-grandense participar da programação de Páscoa. “Poder receber esse convite para participar do show na cidade da Páscoa para mim foi muito importante, principalmente por eu ser de Campo Grande, e ter essa paixão pela nossa cidade. E nisso, estar podendo encontrar com toda a família campo-grandense neste dia para poder comemorar uma passagem tão importante que é a Páscoa.”

O cantor complementa sobre suas expectativas para o show desta sexta-feira e o que o público pode esperar para a apresentação do cantor na Cidade da Páscoa. “Eu gostaria de contar com a presença de todas as pessoas que realmente têm fé, acreditam e estejam junto conosco lá, para a gente compartilhar desse momento bacana em forma de música.”

Segundo Marlon, o show traz toda a regionalidade de suas canções, para montar no coração da Capital um evento nos moldes do ‘bailão pantaneiro’. “O nosso repertório será de muita alegria, com certeza, bem ao estilo que a gente sempre faz, o estilo de Marlon Maciel, juntamento com meu grupo Trem Pantaneiro. É um estilo bailão, regional, com o amor que nós temos pela nossa cultura, e vamos tentar transmitir isso lá, com um bailão, um show super diferente. Tenho certeza que as pessoas vão curtir, vão dançar, estar com a gente, e para isso gostaria de contar com as famílias sul-mato-grossense e campo-grandenses”.

O cantor acredita que celebrar a Páscoa com música é a melhor maneira de envolver o público. Além disso, ele finaliza com a reflexão de que o momento é de autoanalise e renovação. “A gente fala tanto na Páscoa, e a reflexão que tenho sobre é que é um período de festividade muito importante para o cristianismo, por representar a ressurreição de Jesus Cristo. Isso representa a renovação, vida nova, tudo que é um recomeço, principalmente para fazer uma autoanalise da sua vida, o que esta faltando, o que esta precisando, isso é muito importante”.

Celebrações da Páscoa

A Páscoa é uma das celebrações mais significativas para o calendário cristão, que marca a ressurreição de Jesus Cristo, após sua crucificação, que é lembrada este ano no dia 31 de março. A Semana Santa, que precede a Páscoa, é um período de observância religiosa que recorda os eventos finais da vida de Jesus. Ela tem início no Domingo de Ramos (24) e durante a semana os fiéis relembram diversos acontecimentos bíblicos como a Última Ceia (quinta-feira santa), a crucificação de Jesus (Sexta-feira Santa) e sua morte na cruz, culminando na celebração da Páscoa, que ocorre no Domingo de Páscoa.

As celebrações da Páscoa variam conforme as tradições e práticas religiosas de diferentes denominações cristãs, mas geralmente envolvem rituais religiosos, como missas especiais, procissões e a partilha do pão e do vinho na comunhão. Além do significado religioso, a Páscoa também é associada a símbolos como ovos e coelhos, que têm origens pagãs e são frequentemente incorporados às celebrações, simbolizando renovação e fertilidade. Para os cristãos, a Páscoa representa a esperança da vida eterna através da ressurreição de Cristo, enquanto a Semana Santa é um período de reflexão e renovação espiritual, marcado por cerimônias e tradições que reafirmam a fé cristã.

Serviço

2º Páscoa da Família, acontece de 22 a 31 de março, a partir das 18h30, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, que fica nos altos da Av. Afonso Pena. Entrada franca.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

