Campanha arrecada absorventes e itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade

Um item simples, como o absorvente íntimo, é indispensável durante o período menstrual. Entretanto, muitas mulheres e jovens têm toda rotina alterada devido à falta de acesso ao produto, como aponta pesquisa realizada pela Unicef (Fundo das Nações Unidas pela Infância) com mulheres que menstruam. Cerca de 62% já deixaram de ir à escola ou a algum outro lugar devido à menstruação e 73% se sentiram constrangidas no período.

Com o objetivo de auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade, até o dia 31 de março – no mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping localizado na Av. Afonso Pena realiza campanha de arrecadação de absorventes íntimos e produtos de higiene pessoal (sabonete, escova e creme dental, shampoo, desodorante, etc), que serão doados à Casa da Mulher Brasileira. “Compreendemos o papel do Shopping como disseminador de ações voltadas ao bem-estar da comunidade. Mais que um centro de compras, somos um espaço de lazer, cultura e grande circulação do público, o que amplia a consciência social de que podemos e devemos atuar por uma sociedade mais justa”, avalia a gerente de Marketing, Gabriella Alves.

A iniciativa de arrecadação integra o projeto ‘Empodera Ela’, que para celebrar o Dia Internacional da Mulher, realizou uma semana de ações, como debates, palestras e atendimentos na área da saúde, com testes de glicemia, aferição de pressão arterial e orientações sobre cuidados e bem-estar.

Casa da Mulher Brasileira – A parceria com o órgão ocorre em reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido pelo local, pioneiro no Brasil. A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande foi a primeira a ser inaugurada no País, em 2015, com foco no fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, por meio de atendimento integral, humanizado e especializado às mulheres.

Em 2023, o local atendeu mais de 15 mil mulheres, com respectivos retornos. Neste ano até o momento, em torno de 1.500 mulheres foram atendidas. “Mais uma vez o Shopping é nosso parceiro em uma importante ação de promoção à dignidade das mulheres que buscam atendimento na Casa. Parcerias como essa são importantes e agradecemos a iniciativa”, destaca a subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Carla Stephanini.

O espaço para doação dos itens está localizado em frente ao SAC até o dia 31 de março de 2024.

Com informações da assessoria de Comunicação

