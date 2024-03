Campeonato com ‘Robô Cowboy’ no CLC é destaque da programação que começa hoje

Circuito do Laço Comprido terá agito com rodeios, shows com música ao vivo e encontro de caminhonetes

Começa nesta sexta-feira (22) até domingo (24), uma série de eventos no CLC (Circuito de Laço Comprido) de Campo Grande, com Campeonato de Laço Comprido, circuito de rodeio em touros, shows com Victor e Matheus, Thalles e Rafael e comemoração dos 30 anos dos melhores baileiros de Mato Grosso do Sul: Alma Serrana e Canto da Terra, juntamente com show do cantor Paraná.

Além disso, haverá ainda as provas de Ranch Sorting, campeonato de touros robôs e um concurso de Miss CRT. Os ingressos para o rodeio e shows já estão à venda. De acordo com o diretor do CLC, Abeldes Junior ‘Pitiço’, a programação está imperdível. “São eventos que estarão acontecendo no Coliseu do Laço, que fica em nosso Parque. Será um evento para matar saudades e ficar na memória. Além disso, os ingressos para o rodeio dão acesso ao show e os ingressos para o show dão acesso ao rodeio”, frisou Abeldes.

O Rodeio em Touros terá premiação de R$ 10 mil reais e contará com a locução de Rodrigo Motta, de Araçatuba, São Paulo. A organização é de Caio Duarte. Para o encontro de caminhonetes, haverá uma arena Off Road para as manobras. Vários influencers já confirmaram presença, entre eles @GrlTruck, @Manzano67 e @Blackhilux. E a criançada não ficará de fora: haverá praça de alimentação e brinquedos para os pequenos se divertirem.

Campeonato com ‘robô cowboy’

Uma das novidades do CLC para este fim de semana é o campeonato com touros de robôs, no domingo (24), às 17h, na Arena de Rodeios, com entrada gratuita. Caio Duarte, organizador do rodeio, explica como funciona o campeonato. “Este é um modelo de competição americana, onde os garrotes de rodeio mais novos, ao invés de pular com o peão, pulam com um robozinho mais leve, acionado por controle remoto. Aí vira uma competição entre os donos dos touros”.

Nesse campeonato a grande estrela é o touro que, ainda jovem, entre 12 e 36 meses, participa da disputa. Os touros são avaliados durante os 4 segundos de montaria em que o robô permanece sob o animal. Após esse tempo, um dispositivo é acionado e o robô se desprende do touro. A máquina utilizada é apenas para simular o peso de uma pessoa e manter o sedém no touro. Confira a programação completa:

Sexta-feira (22)

– 2ª etapa CLC de Laço Comprido, a partir das 8h, com entrada gratuita;

– CRT – Circuito de Rodeio em Touros, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 50, com acesso ao show e podem ser adquiridos no Gugu Lanches e na El Passo Store. Também há camarotes à venda;

– Show com as duplas Victor e Matheus e Thalles e Rafael, a partir das 23h30. Os ingressos custam a partir de R$ 50, com acesso ao rodeio e podem ser adquiridos no Gugu Lanches e na El Passo Store. Também há camarotes à venda.

Sábado (23)

– 2ª etapa CLC de Laço Comprido, a partir das 6h, com entrada gratuita;

– Encontro de caminhonetes, a partir das 9h. Os ingressos custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos no Gugu Lanches e na El Passo Store;

– Provas de Ranch Sorting, a partir das 15h, com entrada gratuita;

– CRT – Circuito de Rodeio em Touros, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 50, com acesso ao show e podem ser adquiridos no Gugu Lanches e na El Passo Store;

– Show com o cantor Paraná, Alma Serrana e Canto da Terra, a partir das 23h30. Os ingressos custam a partir de R$ 50, com acesso ao rodeio e podem ser adquiridos, assim como os camarotes, pelo site Q2 Ingressos. Esse show também terá mesas, que podem ser adquiridas pelo (67) 99949-6767.

Domingo (24)

– 2ª etapa CLC de Laço Comprido, a partir das 6h;

– Provas de Ranch Sorting, a partir das 9h;

– Campeonato de touros robôs, a partir das 16h • Concurso Miss CRT, a partir das 17h;

– CRT – Circuito de Rodeio em Touros, a partir das 19h30 Os ingressos para os shows podem ser adquiridos no Gugu Lanches, El Passo Store e Q2 Ingressos. Mais informações sobre o concurso e inscrições para o Miss CRT, por meio do telefone 67 99887-0109.

Sexta-feira (24)

Instituto Tamanduá

A partir desta sexta-feira (22), o Instituto Tamanduá irá inaugurar espaço em Campo Grande, o Quintal do Tamanduá, dedicado à pesquisa, conservação e educação ambiental. A inauguração terá show do artista pantaneiro Guga Borba, presença da jornalista e escritora Cláudia Gaigher, artistas pintando murais ao vivo para o público, feira cultural, e presença de artesão da aldeia urbana Marçal de Souza. O evento será a partir das 18h, na rua Ceci, 45, centro da Capital, com entrada gratuita.

Cervejaria Canalhas

De volta na Cervejaria Canalhas, a banda The Immigrants realiza hoje, show em tributo a banda britânica de rock Led Zeppelin. Formada pelos músicos Felipe Saldanha (voz), Caio Dutra (guitarra), Xandão Ourives (baixo), Fred Oliveira (teclado) e Guilherme Napa (bateria), a banda promete uma noite de muito clássico do rock. O tributo começa a partir das 20h e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla. A cervejaria Canalhas fica na rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário.

Show Dieguinho

Sexta-feira também será de show de pagode e samba com o cantor campo-grandense Dieguinho. O cantor sobe no palco da Esplanada Ferroviária às 19h. Nascido e criado na Capital Morena, Dieguinho tem como referências Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Só Pra Contrariar, Molejo e outros. O show faz parte da agenda cultural da Semana do Artesão 2024.

Rota Acústica

O forfé pegou preço e agora ficou ainda melhor, virou tendél e ele está armado! Agora mais do que nunca, vamos curtir a maior das edições com muita moda e gente bonita. A abertura dos portões será às 18h, e encerramento às 3h, com shows de Júlia e Rafaela e Marco Antônio e Gabriel. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, e a Rota Acústica está localizada na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 2121, bairro Jardim Veraneio.

Champions Burguer

Começa nesta sexta-feira a 1ª Champions Burguer – da Chapa a Grelha, de Mato Grosso do Sul. A competição pretende eleger o melhor hambúrguer do Estado, reunindo chefes talentosos que disputarão o título. O evento será de 22 a 24 de março, na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, na rua Antônio Maria Coelho, 1068. Hoje, o evento começa às 17h e vai até às 23h, e terá shows de Chicão Castro, João Haroldo e Betinho e DJ Calixto, além de espaço kids. No sábado e no domingo, o evento começa às 11h e vai até às 23h, também com shows ao vivo e muita degustação para os apaixonados em hambúrguer.

Show Guilherme Arantes – Dourados

Nesta sexta-feira, o cantor Guilherme Arantes realiza show em Dourados, no Clube Indaiá, às 22h. O artista apresentará algumas das canções do novo álbum, que se incorporam a outros grandes sucessos em uma grande celebração aos seus mais de 48 anos de carreira e 70 anos de vida. O evento conta com a produção de Nicácio Cantero e os ingressos estão a venda no site – https://ingressodourados.com.br/comprar-ingresso – . É possível adquirir também na Banca Jaime e Armazemdoor. Mais informações via contato: 67- 99230-3289 ou clique aqui.

Sábado (23)

Este sábado é dia de Festa da Patroa no Prime Club (Rua Antônio Maria Coelho, 329, Vila Planalto), com noite especial com Reddy Allor, trazendo seu show recheado de canções do novo album EP, ‘Ciclo’. Cantora e drag queen, Reddy Allor se lança no mundo da música de forma ousada, unindo o sertanejo com o LGBTQIAP+, após ter vencido o reality show ‘Queen Stars’, apresentado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza. Ingressos promocionais disponíveis na plataforma Sympla. Mais informações pelo telefone 67 99117-8286.

Pagode do Rolim Sábado também é dia de pagode com o Pagode do Rolim, agora em endereço novo, no Lounge Sunset Bar, na Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 185, bairro Santa Fé. O evento começa às 16h e terá apresentações de Samba 10, Bom de Fato, Léo Andrade e Rafael, DJ Fidel e DJ Panda. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma digital Sympla, sendo dividida em lounge (para 10 pessoas) e bistrô (4 ou 6 pessoas) e na compra antecipada, os clientes ganharão um copo oficial do evento. Após adquirir o lounge ou o bistrô, é preciso entrar em contato pelo telefone (67) 99269-0969.

Sunset Growler Station

Prepare-se para uma noite eletrizante com o show da banda Larissa e os Pexe, na Sunset Growler Station, com abertura às 18h, set 1 das 20h30 às 22h e set 2 das 22h30 às 24h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com preços a partir de R$25,00. Com referências musicais que variam desde Alanis Morissette até Radiohead, a banda foi criada em 2006 com o intuito de reunir os amigos e fazer um som. O repertório consiste em canções de bandas e artistas variados e de diversas épocas, que passeiam pelo rock, pop, blues e jazz. Maiores informações sobre o show por meio do telefone (67) 99875-3476.

Semana do Artesão

Para quem curte um rolê mais matutino, no sábado acontece o Café na Praça, na Morada dos Baís, com show de Érika Espíndola às 10h. Mais a noite, às 19h, é a vez da Banda Tradição subir ao palco da Esplanada Ferroviária. Os shows fazem parte da Semana do Artesão, celebrada em alusão ao Dia do Artesão.

Show Guilherme Arantes

O cantor Guilherme Arantes volta a Campo Grande para um show no Palácio Popular da Cultura, às 21h. Completando 48 anos de carreira em 2024, o cantor é considerado um dos maiores compositores da música brasileira, o show “Guilherme Arantes – 48 anos de Sucesso” celebra os 27 albuns gravados pelo artista. Com classificação indicativa a paritr dos 10 anos, os ingressos variam entre R$ 90,00 a R$ 250,00, e podem ser adquiridos no site www.pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/show-com-guilherme-arantes-4437.

Pátio Central

Mais um sábado de Pátio Sesc com você! Nesse fim de semana tem Caça ao Tesouro pelo Pátio Central Shopping, na rua Marechal Rondon, 1380, centro, não da para ficar de fora! O evento começa às 10h e vai até 13h.

Hangar 48

Também tem opção para quem curte metal, grunge e rock alternativo, no pub Hangar 48 Rock Bar. O local, que se transformou em pub, terá apresentação da banda 4HEAD, regado de cerveja gelada, drinks e mesa de bilhar. A entrada fica por R$ 15, 00, e terá desconto para quem estiver com nome na lista. O show começa às 22h30, na Avenida Balduíno Taques, 1408, Centro.

Ponto Bar

Os fãs da cantora Luísa Sonza terão especial garantido no Ponto Bar, neste sábado. Além disso, o bar é ponto oficial de venda de ingressos para o show da cantora para quem quer evitar as taxas por meio da compra online; o show da cantora será no dia 5 de abril, no Circuito do Laço Comprido. O Ponto Bar fica na rua Dr. Temistócles, 103, Centro.

Domingo (24)

Capivas Cervejaria

O Capivas Cervejaria será palco do lançamento do videoclipe do Duo Vosmecê, com a música ‘Bafafá’. Além disso, o show terá participações de Beca Rodrigues, Silveira e Jerry Espíndola. A entrada é R$5,00 e a partir das 19h é R$10,00 e o Capivas fica na Rua Pedro Celestino, 1079, centro de Campo Grande.

Brasil Coffee Week

O Brasil Coffee Week, festival que celebra o universo do café, movimentando e democratizando a boa gastronomia chega ao fim neste domingo (24), mas quem ainda não curtir poderá se reunir em uma das cafeterias e estabelecimentos e aproveitar o preço especial de R$ 22,00 para menu especial do evento. Participam do evento as cafeterias Allegra Café, Bem Ti Vi Café, Doce Lembrança, Kanto de Minas, Padoca do Enaldo, entre várias outras.

Semana do Artesão

Para fechar a programação de shows da Semana do Artesão 2024, no domingo haverá uma apresentação infantil para a garotada, na Esplanada Ferroviária, com show do grupo Batucando Histórias, às 17h. Integrante do grupo, Wancleya Arce comentou sobre a história dogrupo. “Desde 2017 a gente iniciou nossa trajetória com a música, contação de histórias, brincadeiras musicais, a gente vem trazendo esta bagagem com muita música dentro da nossa história, e está sendo muito satisfatório”.

Uata Hell Bar

Ainda com cheirinho de novo, o Uata Hell Bar terá Quadra de Samba neste domingo, com Tadeu e Convidados. O bar abre a partir das 15h e fecha às 21h, e após às 17h a entrada é R$ 5. Rua 15 de Novembro, 797, Centro.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

