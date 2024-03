Com música pop e regional, alunos do EJA recebem show de Ju Souc e Jerry Espíndola

O projeto tem o propósito de despertar o interesse dos jovens e adultos para a arte, proporcionando experiência cultural memorável

De março a abril, os renomados artistas sul-mato-grossenses Ju Souc e Jerry Espíndola percorrem escolas municipais com ensino do EJA (Ensino para Jovens e Adultos) com o “Show Musical – Pop e Poesia”, com objetivo de missão de democratizar o acesso à arte do Estado.

A primeira rodada de apresentações começou nesta segunda-feira (18), com show na Escola Municipal Nerone Maiolino, no bairro Vida Nova. Depois, foi a vez da Escola Plínio Mendes dos Santos, no bairro Guanandi, receber a presença da dupla. Já na quarta-feira (20), os alunos da Escola Oswaldo Cruz, no Jardim Palmira, tiveram o show de Ju Souc e Jerry Espíndola.

Nesta quinta-feira (21) o show será na Escola Municipal Iracema de Souza Mendonça, no bairro Universitário, também a partir das 19h30. A dupla encerra as apresentações do mês de março na AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), na segunda-feira, 25 de março.

A aluna do EJA da Escola Municipal Nerone Maiolino, Lúcia Martins, 60 anos, conta sobre a alegria que é estar de volta a escola. “Eu tô muito contente esse ano, porque minhas filhas estão formadas, minhas netas estão se formando, então agora tenho esse sonho de conseguir estudar um pouco mais”.

Para ela, é muito importante que os jovens conheçam a música regional. “É muito lindo [o show], e é muito importante, porque temos que ouvir mais músicas regionais. Os jovens não escutam, é raríssimo, eu tenho uma neta, a Bianca, apaixonada por essasmúsicas que eles cantaram aqui, por isso até conheço um pouquinho”.

A coordenadora da escola, Esly Cunha, que já era fã da dupla, acredita que é preciso mostrar para o público do EJA a importância da regionalidade. “Eles conhecem muitas músicas, e às vezes nem sabem quem canta, quem criou, então é super importante”. Ela ainda destaca a importância dos artistas irem até os espaços educacionais. “O acesso aos artistas e o artista vir até aqui é importantíssimo. Precisa de uma exposição muito maior, é que a gente não tem perna para fazer”, destaca.

“Pop e Poesia” é o nome da nova parceria musical entre os amigos e artistas, Ju Souc e Jerry Espíndola. Em formato de show, o projeto chega às escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande) para aproximar alunos e professores da riqueza da música e da cultura sul-mato-grossense.

Ju Souc, artista proponente do projeto ao lado de Jerry Espíndola, explica que mais do que a oportunidade de entretenimento, o show funciona como uma plataforma para formação de público e democratização de acesso à cultura. “O ambiente escolar é um local em que as pessoas estão prontas para receber informações. Então, eu e Jerry estamos trabalhando para alcançarmos novos públicos, principalmente, nas escolas, onde é um ambiente sagrado de cultura e de conhecimento”.

Proposta

O projeto tem o propósito de despertar o interesse dos jovens e adultos para a arte, proporcionando uma experiência cultural memorável, bem como incentivar novos talentos para o cenário cultural de MS, como pontua Jerry Espíndola. “Ir às escolas é incentivar a cultura regional, a nossa identidade, é criar espaço para artistas já carimbados como eu ou novos talentos para se apresentarem e isso, com certeza, faz a formação de público. Estou desde 2000 nas escolas e o meu público com certeza tem muita gente, porque a criança ou adolescente quando vê uma coisa artística nessa idade, dificilmente ela vai esquecer. Então, às vezes, estou no avião, vem alguém e fala, ‘posso tirar uma foto com você?’ ‘você foi à minha escola quando eu tinha 12 anos’, e aí descubro que é um cara de 35 anos”, conta o artista.

O chefe da Divisão de Políticas Específicas da Semed (Secretaria Municipal de Educação), Felipe Augusto da Costa, enfatiza a importância da comunidade escolar abraçar iniciativas culturais como esta, que cria um diálogo entre os estudantes e o meio artístico sul-mato-grossense. “Levar a cultura para os nossos alunos, de todas as classes sociais e idade, é uma forma de cultivar a arte regional, e mais do que isso, proporcionar vivências que muitos não tiveram”, frisa o educador que teve a missão de selecionar os oito colégios. “Gostaríamos que o projeto chegasse em todas as nossas escolas da EJA, porém, tivemos que fazer um sorteio interno com a equipe responsável pela Educação de Jovens e Adultos, de modo que contemplasse as diferentes regiões da Capital”.

Agenda

Após isso, os shows terão uma pausa, e retornarão do dia 2 a 5 de abril. A Escola Municipal Thomaz Girardelli, no Parque do Lageado, abre as apresentações de abril, no dia 2. Em seguida, é a vez da Escola Consulesa Margarida Maksoud Trad, no bairro Estrela Dalva I; no dia 3 de abril, o show da dupla é na Escola Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão, no Parque Novo Século. Para encerrar, no dia 4 de abril, Jerry e Ju fazem apresentação na Escola Profª Ione Cararina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste.

Para mais informações e consulta sobre a programação completa do projeto “Show Musical – Pop e Poesia”, acesse o Instagram e Facebook (@jerryespindola ou/e @soucju).

Parceria

Ju & Jerry – A parceria dos dois artistas começou em 2011 e se perpetua com a continuidade das composições, no total assinam seis canções juntos, sendo elas: “O Amor não vai embora”, “Abre a mente” “Sinfonia”, “Fórmula”, “Nave nua” e a mais recente “Além da Cor”, esta última sendo uma canção que concorreu ao Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-Brasileiras, e que ficou em 22º lugar na premiação, de um total de 400 canções concorrentes de todo Brasil. As canções citadas acima farão parte do repertório do show que inclui, ainda, outros clássicos da música sul-mato-grossense.

