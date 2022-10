Concurso do INSS encerra inscrições nesta segunda-feira

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) encerra nesta segunda-feira (03) as inscrições para o concurso público. São mil vagas para técnico do seguro social, com salário de R$ 5.905,79 O concurso do INSS é um dos mais aguardados do ano e foi autorizada em janeiro pelo Governo Federal.

Em Mato Grosso do Sul serão 20 vagas. O último concurso foi feito há sete anos, em 2015. Houve uma depreciação do piso salarial, já que na época o salário era de R$ 4.886,87, e atualmente seria de R$ 7.015,35.

As inscrições podem ser feita pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22. A taxa é de R$ 85. É possível pedir isenção total do valor da taxa de inscrição para candidatos com cadastro no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea. A banca escolhida para realizar o concurso é a Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Serão duas etapas até a convocação, dividido em provas objetivas e curso de formação, sendo os dois de caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas terão duração de 3h30 e serão realizadas no dia 27 de novembro nas cidades das 97 agências regionais, de escolha do candidato.

A prova objetiva terá conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. E conhecimentos específicos para temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária.

Já o curso de formação será realizado nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. O curso de formação tem carga horária de até 180 horas presenciais, em tempo integral e as atividades podem ser desenvolvidas nos períodos diurno e noturno.