Pantera Negra 2: Chadwick Boseman não é esquecido em teaser oficial

Durante a San Diego Comic-Con, principal evento de cutura pop do mundo, a Marvel liberou o primeiro teaser oficial do filme “Pantera Negra: Wakanda Forever”, o segundo filme do super-herói.

No teaser, os personagens estão passando por um momento de luto, já que aparentemente a perda de Chadwick Boseman será estendida para o seu personagem no Universo Cinematográfico da Marvel, o MCU. Chadwick, ator que deu vida ao Pantera Negra nos cinemas, faleceu aos 43 anos, de cancer no cólon, doença que ele manteve em segredo do público por quatro anos.

Durante o trailer, Angela Bassett, que interpreta a mãe de T’Challa e Letitia Wright, irmã do héroi, relembram o legado deixado pelo personagem. Também podemos ver que outra pessoa está vestindo o traje do Pantera, porém a identidade de quem assumiu o posto não foi revelada, deixando a sensação de que só saberemos quem é, quando o filme for lançado.

Kevin Feige, produtor e criador do universo compartilhado da MCU, anunciou que esse novo filme do Pantera Negra marcará o fim da quarta fase da Marvel nos cinemas. As fases cinco e seis já tiveram títulos anunciados, começando com “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, em fevereiro de 2023, e “Quarteto Fantástico”, em novembro de 2024.

“Pantera Negra: Wakada Forever” tem lançamento previsto para novembro de 2022. Confira abaixo o teaser oficial.

