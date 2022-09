Pantanal – Filho de Tenório encontrará arma do matador

Seguindo para os últimos capítulos de Pantanal o folhetim que conquistou os brasileiros às 21h avança com cenas que prometem. Neste sábado (17), Marcelo, filho de Tenório irá encontrar a arma de SOLANO, matador de aluguel contratado por Tenório para acabar com a família Leôncio.

O elenco tem sido muito elogiado, e a novela está sendo um sucesso de audiência com grandes revelações a cada capítulo. A trama acaba na segunda semana de outubro, hoje trouxemos o resumo do próximo capítulo da novela, siga abaixo.

José Leôncio irá se desculpar com Solano. Alcides continuará desconfiando de Solano e Tenório. Filó irá tentar pedir para José Leôncio não colocar Zefa para fora da fazenda. Marcelo avisará que achou uma arma no quarto de Solano.

