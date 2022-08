Compositor do Estado é homenageado em cena de Pantanal

As belezas do Pantanal tem sido a cada capítulo evidenciadas durante a novela da globo das 21h, Pantanal e no capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (12), compositor da região pantaneira teve sua canção tocada por Gabriel Sater, no papel de Xéreu Trindade.

O homenageado foi Guilherme Rondon, compositor e proprietário de terras da redondeza onde a novela está sendo gravada. Rondon usou suas redes sociais para agradecer ao amigo sobre a homenagem que foi ao ar.

A “moda” de Rondon foi ao ar em horário nobre da globo e teve seu nome também divulgado como uma das lendas da região.

