Candidatos a governo focam na TV em propostas e nichos populacionais

Durante esta semana, concorrentes à majoritária mostraram conversas com cidadãos

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

No programa eleitoral apresentado nesta semana, os candidatos a governo do Estado focaram em propostas, apresentações e tentativas de captar nichos populacionais de Mato Grosso do Sul, ao passo que os candidatos ao Palácio do Planalto focaram em troca de acusações, ou em nichos religiosos.

Os candidatos mostraram em suas peças depoimentos de cidadãos, conversas com a população e participação em reuniões. Não houve algo que pudesse ser visto como forma de ataque a outras candidaturas, e eles estão preocupados em mostrar a que vieram, e o que irão fazer. Porém as deficiências em diversos setores são pontuadas.

André Puccinelli

O candidato André Puccinelli (MDB) mostrou sobre o reconhecimento da população por importantes obras em MS. Esse foi um dos destaques do programa eleitoral do candidato, veiculado esta semana. Puccinelli apostou em mostrar um perfil visionário, as ações assertivas, o crescimento das cidades e o escoamento dos produtos também são apontados pela população. “Em meu governo não deixamos nenhum município sem acesso asfaltado”, diz André, recordando o período em que foi governador de Mato Grosso do Sul.

André também mostrou um depoimento emocionante de um cidadão que foi beneficiado pelo programa habitacional realizado na sua gestão quando prefeito da Capital. Os programas do candidato estão disponíveis no YouTube e nas redes sociais.

Rose Modesto

A candidata a governadora Rose Modesto (União Brasil) focou seus programas eleitorais nesta semana em seu principal norte de campanha, o cuidado com o povo sul-mato-grossense. Conforme a assessoria “a candidata não focou em mostrar os erros das gestões anteriores, pois isso é claro para a população, que sente na pele todos os dias os problemas que precisam de solução. O foco foi na solução dos problemas, buscando os votos de um grupo específico de eleitores: os que querem melhorar as condições da população sul-mato-grossense e fazer o Estado crescer sem desigualdade”.

Rose procurou mostrar os programas que preparou para sua gestão, como o Saúde 24h, que pretende implementar mutirões permanentes até que a fila de cirurgias, hoje na casa dos 70 mil pacientes em espera, seja zerada.

Entre as outras propostas apresentadas está ainda o programa Tem Renda, que vai investir em programas sociais R$ 1 bilhão apenas no primeiro ano de governo, aumentando de R$ 300 para R$ 600 o valor pago no Mais Social e permitindo a criação do Prato Certo, programa de restaurantes populares a R$ 2, além de criar programa de estágio remunerado para os estudantes do Ensino Médio estadual.

Outro projeto que os programas eleitorais desta semana mostraram foi o Banco da Mulher, que vai emprestar até R$ 35 mil para mulheres empreendedoras que precisem de apoio para dar o pontapé inicial em seu negócio. O programa tem carência de dois anos para pagamento, realizado com juros praticamente zero.

Giselle Marques

A candidata Giselle Marques (PT) abordou, nos programas eleitorais desta semana, temas sobre o agronegócio, valorização do profissional em educação e violência contra a mulher.

Sobre o agronegócio a abordagem da candidata é de um plano de governo para o meio ambiente, ou seja, promover o desenvolvimento econômico sustentável garantindo a produtividade do Estado de forma a não ferir o meio ambiente. Ela mostrou que deseja incentivar pequenos produtores rurais e agricultura familiar, fortalecer os conselhos e as cooperativas, liberar créditos agrícolas para assentamentos e aldeias, bem como estimular a permanência dos jovens no campo. “Vamos aprimorar o programa Luz para Todos, para garantir e melhorar o acesso à energia elétrica às pessoas no campo. Vamos destinar 30 % da arrecadação do Fundersul para asfaltar as estradas de acesso aos assentamentos, aldeias indígenas e comunidades quilombolas, melhorar as condições para o escoamento da produção da agricultura familiar”, disse Giselle em uma das peças.

A candidata ainda defendeu a educação como uma missão; ela indicou que seu plano de governo é destinado a cuidar de todos os trabalhadores em educação, além dos alunos. O tema violência contra a mulher também foi tratado e a candidata promete criar a Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, com orçamento próprio e condições adequadas para o desenvolvimento de políticas públicas e programas que possam contribuir com o protagonismo das mulheres sul- -mato-grossenses

Eduardo Riedel

O candidato Eduardo Riedel (PSDB) continua com tom de descontração em seu programa eleitoral. Ele falou de qualificação profissional, entre outras propostas, nos programas apresentados nesta semana. O candidato ainda vem se apresentado para o eleitor, e comentando sobre economia, mercado de trabalho e empreendedorismo em MS e futuro para as pessoas. Riedel também mostrou que vai continuar com programas sociais como o conta de Luz Zero e o Mais Social.

Marquinhos Trad

O candidato Marquinhos Trad (PSD) mostrou propostas de habitação e discorreu sobre o sofrimento da população. Ele apresentou resultados de quando foi prefeito de Campo Grande, e outras propostas para sanar as demandas da população.

Capitão Contar

Nos programas eleitorais desta semana, Capitão Contar (PRTB) falou sobre a importância de se eleger representantes independentes e livres de amarras políticas. O candidato apresentou diversas propostas, entre elas apresentou o projeto Fila Zero, que tem como objetivo zerar as filas de cirurgias e exames. Além do projeto Localiza Remédio, que vai informar o cidadão sobre o estoque de medicamentos que são disponibilizados gratuitamente. E, por fim, apresentou o projeto Simplifica MS, que vai tornar a arrecadação de impostos mais justa e eficaz.

Nas palavras do Capitão Contar: “Independência é construir uma política sem amarras e sem conchavos. É votar com a certeza de que os próximos quatro anos serão de um governo sério, ético e eficiente”.

Adonis Marcos, do PSOL, tem um tempo super-reduzido e por isso vem apresentando seu nome e seu número. O candidato Magno de Souza, do PCO, não tem tempo de TV e de rádio.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.