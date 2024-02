Carnaval em Jardim; Confira a programação

O carnaval de Jardim teve sua programação anunciada para três moites de folias para moradores e turistas. O Jardim Folia acontecerá na Praça do Encontro gratuitamente.

Na programação consta folia nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro com algusn shows. Se apresentam Tony Massa, Timbahia e Rosy Firmo. O jardim folia também contará com matinês, nos dias 11 e 12, a partir das 17 horas e concurso de blocos.

O evento terá praça de alimentação com comerciantes cadastrados da Feira Livre de Jardim e ambulantes, instalação de banheiros químicos e apoio das forças de segurança como PM, Polícia Civil, PRF e Corpo de Bombeiros.

