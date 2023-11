NW Group reúne as marcas La Sirene, Yukio e Armory para tarde de moda

Nesta semana, as marcas La Sirene, Yukio e Armory, do NWGroup, fizeram uma apresentação especial das suas coleções de alto verão, para as mulheres de Brasília (DF). O evento aconteceu na casa do economista e sócio do grupo, Fernando Cavalcanti.

Segundo ele, o Fashion Sunset do NWGroup representa o compromisso contínuo da empresa em fortalecer sua presença em Brasília e continuar a crescer junto com a comunidade local. “A cidade tem desempenhado um papel estratégico em várias áreas de nossas operações.”, destaca.

Sobre Armory

Lançada recentemente para o varejo, a label apresenta um acervo único de criações atemporais, onde cada peça é uma declaração de poder e estilo. A ideia é oferecer à mulher contemporânea opções que façam com que as suas clientes sejam percebidas com sofisticação e autoridade. Com estampas desenvolvidas à mão por Fabio Yukio de forma detalhista e extrema precisão, as ilustrações dão vida às criações do estilista que carregam tradicionais técnicas de pintura, como por exemplo, a aquarela e o giz, que se mesclam com os retoques digitais. Misturando sonho e realidade, o aspecto artístico da marca é enaltecido pelo trabalho artesanal dos tingimentos e bordados e as estampas de cada coleção são cautelosamente combinadas a partir do uso de tecidos e cartelas de cores, que criam uma jornada no universo particular do designer.

Sobre Yukio

Lançada a partir do desejo de fundir o universo da ilustração com o universo da moda, a Yukio é uma marca statement de resortwear que elevou os padrões nacionais e internacionais do segmento. Criada pelo designer Fabio Yukio, a label imprime em suas peças a mais alta tecnologia de estamparia digital aliada à padrões artísticos manuais com designs exclusivos e estamparias únicas, com alta qualidade, onde o patrimônio cultural nacional é combinado à inspirações internacionais.

Sobre La Sirène

La Sirène é uma marca brasileira de beachwear e resortwear, que nasceu para inovar o mercado nacional do segmento. Fundada em dezembro de 2018 pela empresária Michelle Coleto com foco na internacionalização, tornou-se sinônimo de sofisticação e personalidade em pouco tempo. Com produção 100% nacional e peças idealizadas a partir de modelagens perfeitas e recortes ousados, suas coleções se diferenciam no mercado e fazem com que seus produtos sejam objetos de desejo de mulheres ao redor do globo, nos mais de 34 países em que está presente.

Sobre o NW Group:

O NWGroup é um grupo empresarial de consultoria e análise estratégica para soluções empresariais e financeiras que surgiu da inquietude em apresentar soluções corporativas aos clientes, viabilizando que estes aumentem sua capacidade produtiva e fomentem negócios em âmbitos nacional e internacional, além da capitalização e investimentos para expansão de negócios.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: