Após consumirem bebidas alcoólicas, dupla atira em comerciante

Um comerciante de 29 anos foi executado a tiros na madrugada de hoje (11), por dois homens, em um estabelecimento, no município de Coronel Sapucaia, a 396 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima é dono de um bar e estava fechando o estabelecimento, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta pedindo para que ele abrisse o comércio.

A solicitação foi aceita, quando os suspeitos entraram e consumiram cinco cervejas. No entanto, na hora de pagar a conta, os suspeitos atiraram no rapaz e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada pela esposa da vítima que estava no estabelecimento no momento da morte. Em depoimento, a mulher disse que nunca viu os suspeitos.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil do município.

