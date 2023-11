Charo Bogarín se apresenta no encerramento do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano

Após uma maratona intensa pelo cinema sul-americano, o BONITO CINESUR – FESTIVAL DE CINEMA SUL-AMERICANO conclui a sua programação neste sábado, 11 de novembro, com chave de ouro. Após a cerimônia de encerramento, onde serão anunciados os vencedores das mostras competitivas, a artista Charo Bogarín fará uma apresentação gratuita acompanhada pelo músico Juan Sardi. O show acontecerá no Auditório Kadiwéu – Centro de Convenções de Bonito, com início previsto às 21h.

Charo Bogarín é cantora, compositora, atriz, jornalista e gestora cultural. Mulher de origem guarani, fundadora do grupo TONOLEC, atua como artista solo em seu novo projeto musical “La Charo” desde 2017, explorando ritmos e sonoridades que remetem ao folclore da América Latina, como cumbias, malambos, shotis, chacarera e aires llaneros.

Atualmente, é reconhecida como uma das melhores vozes da Argentina. Em 2000, recebeu o prêmio “FÉMINA ROCK de MTV Latinoamérica” e se destacou na vanguarda da música argentina, misturando cantos nativos de seu país com música eletrônica, tornando-se uma referência no “Novo Folclore Argentino”. Autodidata na música, ela domina facilmente os instrumentos folclóricos de sua região, tocando ao vivo charango, guitarra, cuatro venezolano, verdulera, merlín e bombo legüero.

Ao longo das últimas duas décadas, Charo Bogarín concentrou sua atenção no canto das mulheres qom, abordando de maneira quase antropológica a música dos povos originários do norte argentino. Isso despertou sua identidade nativa, reconectando-se com suas raízes guaranis, aprendendo os cantos por fonética e reproduzindo as texturas das mulheres originárias em sua voz.

Desde 2022, além de sua carreira artística, atua como Vice-presidenta do Instituto Nacional de Música (INAMU).

Discografia

Ela lançou três álbuns solo: “La Charo” (2017), “Legado”, uma homenagem a Mercedes Sosa (2019) e “Formoseña” (2022). Como artista independente, ela tem lançado singles nas plataformas digitais que farão parte de seu quarto disco. Em agosto de 2021, foi escolhida Artista Equal do Spotify Argentina.

Com informações da ASCOM CineSur.

