Na Capital, líder da F-Truck evita fazer contas

Com 201 pontos, na liderança do Fórmula Truck, Pedro Muffato diz não fazer contas para a próxima etapa da categoria, domingo (12), na pista do Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande. “Não é muito bom ficar fazendo contas. Isso dá azar. O que buscamos é ir para a corrida para marcar pontos e daí ver como fica”, relata o experiente piloto de Cascavel (PR), que carrega no currículo ao menos 50 anos de automobilismo. Ele vem de um quarto e um segundo lugar na última etapa, em Guaporé (RS). “O caminhão foi todo revisado, para que continue com o desempenho das últimas corridas.

Isso nos dá confiança para a próxima corrida”, finaliza Pedro.

A Etapa de Campo Grande de Fórmula Truck será neste domingo, 12h45 (horário de MS), no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande.

Os ingressos podem ser adquiridos no nesse link: https://www.bilheteriadigital.com/formula-truck-etapa-8-campo-grande-10-de-novembro

