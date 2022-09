“Nossos Gigantes”: Bioparque recebe exposição sobre animais silvestres

Quem for visitar o Bioparque Pantanal até dia 30 de setembro, irá ter a chance de conhecer a exposição “Nossos Gigantes”, realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS). A iniciativa disponibiliza atividades lúdicas, jogos interativos e fotos, além de informações sobre os animais.

Tendo como principal pilar a educação ambiental, o instituto conta com o projetos Tamanduá Bandeira e Tatu Canastra, apresentados na exposição, tendo como objetivo oferecer e proporcionar ao público, ações de mitigação e politicas públicas de conservação, além de jogos , informações e atividades para causar uma imersão no tema.

O espaço da exposição foi montado em formato de rodovia pelo fato dos altos índices de atropelamentos do Tamanduá Bandeira e o Tatu Canastra nas estradas do Estado. O publico pode andar pelos totens, onde podem visualizar informações sobre os hábitos dos animais.

“A ideia da exposição é apresentar um pouco do trabalho realizado no Instituto, pensando na logística de pesquisa, educação ambiental e no fomento a políticas públicas para a conservação”, explica Andréia Nasser, bióloga e educadora ambiental do Instituto. Nasser também acrescenta que o trabalho realizado pelos ICAS promove pesquisas e políticas públicas para a preservação dos animais ameaçados de extinção.

“Sendo um dos nossos pilares, a educação ambiental é responsável por transformar a visita em uma experiência que vai além da exposição de animais. Nossos condutores e educadores, por meio de metodologia didática de linguagem direcionada ao público atendido, se valem de informações e dados científicos para passar conhecimento e sensibilizar o visitante a comprar a causa do Meio Ambiente”, destacou a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.

SERVIÇO: Exposição “Nossos Gigantes”, realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS);

Data da exposição: 19 a 30 de setembro;

Local: Bioparque Pantanal – Av. Afonso Pena, 6277 – Chácara Cachoeira, Campo Grande.

