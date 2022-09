PMA captura filhote de jiboia em residência da Capital

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande capturou um filhote de jiboia em uma residência no bairro Jardim Carioca, na tarde de ontem (20). O animal não apresentava ferimentos aparentes e foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A moradora da residência acionou a equipe e informou sobre a presença de uma serpente que estava no quintal de sua casa. Os Policiais Militares Ambientais foram ao local e verificaram tratar-se de um filhote de serpente da espécie Boa constrictor (jiboia).

A equipe efetuou a captura da jiboia com uso de cambão e gancho e a colocou em uma caixa de contenção. O animal não apresentava ferimentos aparentes e foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para acompanhamento médico veterinário e posterior soltura em seu habitat natural.

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.

