Bioparque Pantanal destina cotas para visita de idosos e pessoas com deficiência

A partir desta segunda-feira (19), o Bioparque Pantanal destina uma cota para visita de idosos e pessoas com deficiência no complexo. A porcentagem será de 5% para cada grupo no agendamento de visitas pelo site oficial e para a distribuição de senhas para entrada sem cadastro no local.

O atendimento prioritário já vinha sendo feito desde a abertura dos portões para o público, mas a partir de agora conta com um número estabelecido. “Um dos nossos pilares é a inclusão, e dessa foram buscamos atender a todos e garantir que eles tenham uma experiência única em nosso espaço”, destaca a diretora do Bioparque, Maria Fernanda Balestieiri.

Com o slogan “Bioparque para todos – Iguais na diferença”, o maior aquário de água doce do mundo conta com profissionais treinados para o atendimento inclusivo, além de tecnologia assistida com libras, audiodescrição e experiência tátil para cegos.

Visitas

O público tem duas opções de visita ao Bioparque Pantanal, com e sem agendamento. Para o agendamento prévio, o cadastro é aberto toda segunda-feira, às 8h (horário de MS), pelo site oficial do complexo. As visitas são sempre agendadas para a semana subsequente.

Já na visita sem agendamento, a pessoa precisa pegar uma das senhas distribuídas diariamente no local. As senhas são individuais e para entrada imediata.

Nas segundas e quartas-feiras são distribuídas 500 senhas/dia, a partir das 9h30 e das 15h. Terças, quintas e sextas-feiras são 1000 senhas/dia, a partir das 8h e das 13h30. Já aos sábados, são 500 senhas/dia entregues a partir das 8h.