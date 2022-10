Netflix libera trailer da nova versão de Teletubbies

A empresa de streaming Netflix liberou nesta terça-feira (18) o primeiro trailer do reboot do clássico infantil “Teletubbies” (1997-2001). Com direito a música original do programa, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po aparecem no vídeo se divertindo no novo mundo.

Iguais os velhos tempos, o anúncio começa com o bebê sorridente sendo o sol, enquanto mostra os cenários novos e algumas mudanças que foram implementadas nesta nova versão.

Uma delas é que agora, os amigos coloridos não irão mais tomar o “creminho gostoso”, mas sim, comer panquecas. A alteração veio após a atriz Nikky Smedley, 51, antiga interprete de Laa-Laa na versão original, revelar do que realmente era feito o creme cor-de-rosa.

Segundo o que a atriz escreveu em sua autobiografia, intitulada “Over The Hills and Far Away”, o doce que despertava desejo em diversas crianças era purê de batata instantâneo com corante. “Faria você vomitar. Ele era feito a partir de um pacote de purê de batata instantâneo, diluído até a consistência correta e com corante para ficar rosa” escreveu no livro. Ela ainda acrescenta que o cheiro da máquina era horrível. “A falha na limpeza da máquina de creme deixava um fedor grosseiro toda vez que era aberta”.

É previsto que a série estreie dia 14 de novembro e tenha cerca de 26 episódios, cada um com uma nova música original. Os quatro amigos serão interpretados por Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Chee Ping Kellington e Jeremiah Krage.

