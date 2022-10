Para Capitão Contar, cuidar de quem cuida das pessoas é obrigação do Estado

“O governante que não cuida dos seus não merece ser governante. É obrigação do Estado cuidar também de quem cuida das pessoas”, disse Capitão Contar (PRTB) ao participar do evento do Coegemas-MS (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul), com presença de quase 300 pessoas no auditório da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), na terça-feira (18).

A declaração do candidato ao governo de Mato Grosso do Sul ocorreu em resposta à exposição de uma representante dos gestores de ações sociais da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) ao relatar a necessidade de revisão do Plano de Cargos e Carreiras, para corrigir as injustiças que há anos ocorrem com os trabalhadores da área.

Além dessa reivindicação, outras demandas foram apresentadas e vão desde o cumprimento da carga horária de 30 horas, passando pela contratação de assistentes sociais nas escolas da educação básica até a instituição de curso superior presencial de Serviço Social.

“No que depender do Capitão Contar, vamos fazer a lei ser cumprida. Esta é a palavra do capitão e não de político”, afirmou. Ele acrescentou ainda que, junto aos profissionais, quer “escrever uma nova história da assistência social em Mato Grosso do Sul”.

Participaram do evento, profissionais ligados a diversas entidades, fóruns e Secretarias de Assistência Social. Os representantes entregaram ao candidato documento com as principais demandas.

Com informações da assessoria