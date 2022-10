Corumbá recebe turnê em homenagem à banda Charlie Brown Jr.

O espetáculo “Dias de Luta, Dias de Glória – Um tributo à Charlie Brown Jr” será apresentado no próximo domingo (23), a partir das 20h com entrada gratuita no Instituto Moinho Cultural Sul-Americano . para receber a turnê da Nova Orquestra em homenagem à banda Charlie Brown Jr. Dez músicos do Moinho Cultural e da OCAMP (Orquestra de Câmara do Pantanal) foram convidados a participar da turnê e, agora, se apresentam em casa.

A turnê reúne os músicos da Nova Orquestra com jovens de instituições atendidas pelo programa Vale Música, entre elas o Moinho Cultural. “É a segunda vez que integrantes do Moinho Cultural saem em turnê com a Nova Orquestra neste ano. Mas, desta vez, tem um motivo a mais para comemorarmos: vamos vê-los no nosso palco, na nossa casa. Por isso, convidamos a população a prestigiar nossos meninos e meninas aqui em Corumbá”, convida a diretora executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon.

A turnê passa pelo Rio de Janeiro, Brasília (DF) e, após a apresentação em Corumbá, será encerrada em São Luís (MA).