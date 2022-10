Porto de Paranaguá espera exportar 6,6 milhões de toneladas de grãos em 3 meses

O Porto de Paranaguá estima que neste último trimestre de 2022, cerca de 6.602.000 toneladas de soja, milho, farelo e açúcar sejam embarcadas. Por mês, de outubro a dezembro, os 12 terminais privados e operadores dos silos públicos esperam carregar 2.200.667 toneladas dos produtos para serem exportados.

Essa estimativa do embarque para este período é 53,7% maior do que as 4.294.259 toneladas de outubro a dezembro de 2021. “A diferença está, principalmente, nos volumes esperados para os embarques de milho”, comenta o diretor de operações da Portos do Paraná, Luiz Teixeira da Silva Júnior.

Segundo ele, o produto tem chegado em grandes volumes e a tendência é que siga desse jeito até o final do ano.

A previsão é embarcar 2.609.000 toneladas de milho, 1.865.000 toneladas de farelo de soja, 1.128.000 toneladas de soja (grão) e mais 1 milhão de toneladas de açúcar a granel.

Já de outubro a dezembro do ano passado, foram carregada apenas 124.604 toneladas de milho; 1.018.014 toneladas de farelo de soja; 1.412.521 toneladas de soja em grão; e 1.153.948 toneladas de açúcar a granel.

Os principais destinos para o milho que será exportado pelo Porto de Paranaguá são Irã, Egito e Japão.

Já o farelo de soja vai, principalmente, para Holanda, Alemanha e Coreia do Sul. Os principais países de destino da soja são China, Coreia do Sul e Irã. E do açúcar, Canadá, Argélia e Irã.

