Néia tem como profissão realizar sonhos com a ajuda de decorações

A cerca de 13 anos no ramo de decoração, Néia Rocha entende que a ornamentação não é apenas mais um detalhe na festa, mas sim, a realização e concretização de diversos sonhos, sejam de noivas, aniversariantes ou mães. Em uma entrevista exclusiva para O Estado Online, a empresária revelou um pouco mais sobre a sua trajetória e o mundo das decorações.

Néia entrou no setor após abrir um espaço de festas e buffet em conjunto com o ex-marido, sem oferecer a parte da decoração. Mas depois de um tempo, ela começou a perceber uma grande demanda em relação a esse serviço, então decidiu tentar. Observando mais desse nicho, Néia começou a se interessar por esse mundo e decidiu investir, chegando a fazer cursos em São Paulo, onde descobriu diversas feiras de decoração.

A empresária revela que entre casamentos, festas infantis, festa de 15 anos, batizados, entre outros o evento que mais da trabalho, curiosamente, são as infantis. “Talvez por ter que mexer com balões, ele é trabalhoso, aí estoura e você tem que fazer tudo de novo, por que ele tem todo um formato para montar. São mais detalhezinhos, isso é mais trabalhoso”, explica o motivo.

Néia admite durante a entrevista que o seu forte é realizar casamentos, chegando a decorar três em um único dia. “A minha parte é mais assim, decorar a recepção, onde vai chegar os convidados, a mesa de doces, que é o carro chefe da decoração, é o que as noivas mais amam, é a parte mais linda e é a parte que mais gosto de decorar”, revela Néia, enquanto explica qual a sua parte na preparação das festas de casamento. “Aí arranjos das mesas de convidados que a gente faz, os lauds, que são aqueles espaços de descanso que a gente usa, que é pro pessoal descansar e é decorativo também e a cerimônia. A cerimônia não pode faltar”, complementa a fala.

Quando perguntada sobre como é ser a responsável por realizar sonhos, Néia afirma que é a parte mais gratificante de todas. “Pra mim é a melhor parte, sabe? É a parte assim, que eu falo: não há dinheiro que pague, quando passa a festa e elas [noivas] vem agradecer. Você vê que elas falam que estão felizes, que ficou do jeito que elas querem. Essa é a parte mais gratificante, você ver que conseguiu realizar”, comenta de forma animada.

“A gente trabalha com sonhos, né? E isso é muito importante, você não pode falhar. E isso é maravilhoso, acho que é o que mais me realiza. Eu amo a minha profissão, não trocaria por outra”, a decoradora complementa de forma confiante.

Durante a entrevista, Néia deixa claro que teve diversas festas e noivas marcantes, mas ela cita uma cerimônia em especial que a marcou de uma forma negativa, já que a decoração foi destruída por uma tempestade. “Um temporal que acabou com a decoração, a noiva nem chegou a ver, ela chorou muito. Sorte que antes da chuva o fotógrafo foi e tirou foto de tudo e aí no outro dia ela mandou pra mim, chorando e agradecendo que estava lindo pelas fotos que ficaram registradas, mas que não conseguiu ver pessoalmente”.

A decoradora afirma que momentos como esse impactam toda a equipe, já que eles mexem com sonhos e expectativas.

Em relação a trajetória da sua carreira na decoração, Néia comentou um pouco sobre o baque que foi o período da pandemia de Covid-19. “Foi terrível, por que a gente vive disso [eventos] e foi a primeira coisa que fechou e o último que voltou também. Foi assim e eu tive que me virar, a gente começou a fazer doce em casa, bolo, essas coisas, pra vender e se virar”.

Néia comemora que durante o período de quarentena, diversas noivas continuaram pagando as festas de casamento, esperando quando fosse novamente liberada a realização de eventos e festas. Ela também complementa que neste ano ainda está realizando alguns dos eventos que foram adiados pela pandemia.

Atualmente, a empresária tem como objetivo montar um novo espaço solo, já que está atendendo em home office, por não ter um escritório, além de ter a expectativa de voltar a participar das feiras de decoração de noivas e eventos em geral, que foram suspensas em razão da Covid-19.

Se você se interessou e quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Néia , basta seguir o seu Instagram @neiarocha ou entrar em contato pelo WhatsApp no número (67) 99299-8888.

